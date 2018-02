DGAP-News: ProCredit Holding AG & Co. KGaA / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung





ProCredit Holding AG & Co. KGaA: Erfolgreiche Platzierung der Barkapitalerhöhung





02.02.2018 / 08:04







NICHT ZUR DIREKTEN ODER INDIREKTEN VERTEILUNG, VERÖFFENTLICHUNG ODER WEITERLEITUNG IN ODER NACH: VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN

ProCredit Holding: Erfolgreiche Platzierung der Barkapitalerhöhung

- Bruttoemissionserlös von rund 61 Mio. EUR

- Ausgabe von 5.354.408 neuen Aktien

- Platzierungspreis in Höhe von 11,40 EUR

Frankfurt am Main, 02. Februar 2018. Die ProCredit Holding AG & Co KGaA ("ProCredit", ISIN: DE0006223407), Muttergesellschaft der ProCredit Bankengruppe, hat die am 01. Februar 2018 beschlossene Kapitalerhöhung erfolgreich platziert. Durch die Ausgabe von 5.354.408 neuen Aktien zu einem Platzierungspreis von 11,40 EUR fließt ProCredit aus der Kapitalerhöhung ein Bruttoemissionserlös von rund 61 Mio. EUR zu.

Die neuen Aktien wurden im Wege eines beschleunigten Platzierungsverfahrens bei qualifizierten Anlegern platziert. Das Grundkapital der ProCredit Holding AG & Co KGaA wurde gegen Bareinlagen unter Ausschluss des Bezugsrechts von 267.720.420 EUR um 26.772.040 EUR auf 294.492.460 EUR erhöht. Vorstand und Aufsichtsrat der ProCredit Holding AG & Co KGaA entschieden somit aufgrund der hohen Nachfrage nach neuen Aktien, aus dem genehmigten Kapital eine Erhöhung des Grundkapitals um 10 % statt um 3% vorzunehmen.

Die Europäische Bank für Wiederaufbau und Entwicklung (EBWE) hat 40% der neuen Aktien gezeichnet. Dies entspricht einem Anteil von 3,6% am gesamten Grundkapital der ProCredit Holding nach erfolgter Kapitalerhöhung. "ProCredit ist unser langjähriger Finanzpartner bei Kredit- und Kapitaltransaktionen. Wir freuen uns, an dieser ersten Kapitalerhöhung teilzunehmen, die über den Kapitalmarkt durchgeführt wurde mit dem Ziel das weitere Wachstum der ProCredit-Gruppe zu unterstützen und zugleich den Zugang von Klein- und Mittelbetrieben zu verantwortungsbewussten Finanzierungen in unseren Tätigkeitsländern zu verbessern. Die ProCredit Holding bleibt einer der Schlüsselpartner der EBWE in der Kreditvergabe an Klein- und Mittelbetriebe", sagte Henry Russel, EBWE, Direktor im Bankenteam für Westbalkan, Weißrussland, Moldawien und Ukraine.

Borislav Kostadinov, Mitglied des Vorstands der ProCredit General Partner AG (persönlich haftende Gesellschafterin der ProCredit Holding AG & Co. KGaA), erläuterte: "Ein gutes Jahr nach dem Listing der Aktien unserer Holdinggesellschaft an der Frankfurter Börse haben wir heute zum ersten Mal diesen Zugang zum Kapitalmarkt für die Finanzierung des zukünftigen Wachstums unserer Bankengruppe genutzt. Über den erfolgreichen Abschluss dieser Maßnahme freuen wir uns sehr. Die Nachfrage nach neuen Aktien der ProCredit Holding hat unsere Erwartungen deutlich übertroffen. Wir schätzen sehr, dass die Europäische Bank für Wiederaufbau und Entwicklung in größerem Umfang neue Aktien gezeichnet hat. Die erfolgreiche Platzierung der neuen Aktien ist für uns ein klares Zeichen des Vertrauens in unsere Gruppe und in die Art, wie wir Bankgeschäfte betreiben."

Auf Basis der erfolgreichen Kapitalaufnahme plant ProCredit, den Wachstumskurs der Bankengruppe weiter fortzusetzen und das Kundengeschäft mit kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) vor allem in Südost- und Osteuropa auszuweiten.

Die neuen Aktien sind ab dem 01. Januar 2017 gewinnanteilsberechtigt und werden voraussichtlich am 07. Februar 2018 in die bestehende Notierung im Teilbereich des regulierten Marktes (Prime Standard) an der Frankfurter Wertpapierbörse einbezogen.

Die Kapitalmaßnahme wird von Berenberg als Sole Global Coordinator und gemeinsam mit equinet Bank als Joint Bookrunner und von Econnext als Advisor begleitet.

Kontakt:



Andrea Kaufmann, Group Communications, ProCredit Holding



Tel.: +49 69 951 437 138, e-mail: Andrea.Kaufmann@procredit-group.com

Nadine Frerot, Investor Relations, ProCredit Holding



Tel.: +49 69 951 437 285, e-mail: Nadine.Frerot@procredit-group.com

Über die ProCredit Holding AG & Co. KGaA



Die ProCredit Holding AG & Co. KGaA mit Sitz in Frankfurt am Main, Deutschland, ist die Muttergesellschaft der entwicklungsorientierten ProCredit Gruppe, die aus Geschäftsbanken für kleine und mittlere Unternehmen (KMU) mit operativem Fokus auf Südost- und Osteuropa besteht. Zusätzlich zu diesem regionalen Schwerpunkt ist die ProCredit-Gruppe auch in Südamerika und in Deutschland tätig. Die Aktien des Unternehmens werden im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt. Zu den Ankeraktionären der ProCredit Holding AG & Co. KGaA gehören die strategischen Investoren Zeitinger Invest und ProCredit Staff Invest (die Investment-Vehikel für ProCredit-Mitarbeiter umfasst), die niederländische DOEN Participaties, die KfW und die IFC (Weltbankgruppe). Die ProCredit Holding AG & Co. KGaA unterliegt als übergeordnetes Unternehmen im Sinne des Kreditwesengesetzes der Bundesrepublik Deutschland auf Konzernebene der Aufsicht durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) und die Deutsche Bundesbank. Weiterführende Informationen erhalten Sie im Internet auf der Webseite www.procredit-holding.com.

