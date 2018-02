DGAP-News: Nemetschek SE / Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis





Corporate News



Nemetschek Group: Starkes zweistelliges Umsatzwachstum und überproportionaler Ergebniszuwachs in 2017



- Umsatzprognose erfüllt: Kräftiger Anstieg des Konzernumsatzes auf 395,6 Mio. Euro (+17,3%) trotz negativer Währungseinflüsse



- Deutlich überproportionales EBITDA-Wachstum von +22,7%



- EBITDA übertrifft mit 108,0 Mio. Euro den Prognosekorridor



- Starke operative Performance und zusätzliche Effekte treiben Ergebnis je Aktie







München, 5. Februar 2018 - Die Nemetschek Group (DE ISIN 0006452907) hat nach vorläufigen Zahlen ein außergewöhnlich starkes Geschäftsjahr 2017 mit einem deutlich zweistelligen Umsatzwachstum und überproportionalen EBITDA-Anstieg erzielt. Die hohen Wachstumsziele für 2017 bei Umsatz und EBITDA wurden erreicht bzw. übertroffen.



Im Rekordjahr 2017 stieg der Konzernumsatz um hohe +17,3% auf 395,6 Mio. Euro (Vorjahr: 337,3 Mio. Euro). Damit liegt er trotz negativer Währungseinflüsse im Prognosekorridor von 395 Mio. Euro bis 401 Mio. Euro*. Währungsbereinigt verzeichnete Nemetschek ein noch stärkeres Umsatzwachstum von 18,6% und erreichte damit das obere Ende des Prognosekorridors. Das organische Wachstum stieg ebenfalls deutlich um 13,8% (währungsbereinigt: +15,0%).



Im vierten Quartal 2017 erhöhte sich der Umsatz kräftig gegenüber dem gleichen Vorjahresquartal (91,9 Mio. Euro) um 15,1% (währungsbereinigt: +19,4%) auf 105,7 Mio. Euro. Das organische Wachstum kam dabei auf einen Zuwachs von 13,6% (währungsbereinigt: +17,6%).



Deutlich überproportional zum Umsatz wuchs das operative Konzernergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA). Mit einem Plus von 22,7% (währungsbereinigt: +25,7%) stieg es im Gesamtjahr 2017 von 88,0 Mio. Euro im Vorjahr auf 108,0 Mio. Euro und lag damit über den Prognosekorridor von 100 Mio. Euro bis 103 Mio. Euro*.



Im vierten Quartal verzeichnete Nemetschek ein außergewöhnlich starkes EBITDA-Wachstum von 47,2% (währungsbereinigt: +53,4%) auf 31,5 Mio. Euro (Q4 2016: 21,4 Mio. Euro), das von Stichtagseffekten bei laufenden Investitionen geprägt war. Die Nemetschek Group wird 2018 verstärkt in begonnene strategische Projekte investieren, welche in Zukunft weiterhin ein zweistelliges Wachstum gewährleisten sollen.



Operativ starke Entwicklung und positive Effekte treiben Jahresüberschuss



Der Jahresüberschuss bzw. das Ergebnis je Aktie für 2017 wird noch deutlicher aufgrund der starken operativen Performance und positiven Sondereffekten steigen.



Im Finanzergebnis kommt es zu einem positiven Einmaleffekt von rund 7,6 Mio. Euro. Grund ist die Auflösung einer Rückstellung für eine im Kaufpreis enthaltene Earn-Out Komponente aus der Solibri Akquisition, da diese Komponente nicht zum Tragen kommt. Des Weiteren werden zwei positive Steuereffekte erwartet. Zum einen fallen latente Steuererträge auf unrealisierte konzerninterne Fremdwährungsverluste aufgrund eines Darlehens in den USA an. Zum anderen führt die US-Steuerreform zu weiteren positiven latenten Steuererträgen. Beide Effekte zusammen werden die Steuerlast des Konzerns im Jahr 2017 um rund 4,5 Mio. Euro reduzieren.



Für 2018 wird aufgrund der US-Steuerreform eine um rund 3 Prozentpunkte niedrigere als bisher angenommene Steuerquote im Konzern von 26% bis 28% erwartet. Diese positiven Effekte werden sich auch in den Folgenjahren zeigen.



Die detaillierten und geprüften Zahlen für das Geschäftsjahr 2017 werden zusammen mit dem Geschäftsbericht 2017 am Donnerstag, 29. März 2018, veröffentlicht.



*Die Prognose wurde mit einer USD/EUR Planrate von 1,09 angenommen. Währungsbereinigt auf Basis der Planrate läge der Umsatz bei 402,8 Mio. Euro und das EBITDA bei 111,5 Mio. Euro.





Für weitere Informationen zum Unternehmen wenden Sie sich bitte an

Nemetschek Group



Stefanie Zimmermann



Investor Relations



+49 89 540459 250



szimmermann@nemetschek.com



Über die Nemetschek Group



Die Nemetschek Group steht für die Digitalisierung in der Baubranche. Mit unseren Software-Lösungen werden Gebäude, Brücken oder Tunnel über verschiedene Disziplinen hinweg professionell und ganzheitlich geplant, noch bevor der erste Spatenstich erfolgt. Durch die Holding-Struktur der Nemetschek Group können unsere 15 starken Marken unternehmerisch agieren, Innovationen vorantreiben und eng mit ihren weltweit 2,3 Millionen Kunden zusammenarbeiten. Mit unserem Open-BIM-Ansatz heben wir Building Information Modeling auf das nächste Level: Architekten, Ingenieure und Bauunternehmen können sicher und reibungslos Daten austauschen und die besten Lösungen für ihre Anforderungen wählen. So werden Bauprojekte effizienter und flexibler durchgeführt. Gegründet von Prof. Georg Nemetschek im Jahre 1963, beschäftigt die Nemetschek Group heute mehr als 2.000 Experten, die die AEC-Industrien (Architecture, Engineering, Construction) der Zukunft bauen. Das seit 1999 börsengelistete und im TecDAX notierte Unternehmen erzielte 2017 einen vorläufigen Umsatz in Höhe von 395,6 Mio. Euro und ein EBITDA nach vorläufigen Berechnungen von 108,0 Mio. Euro.



























