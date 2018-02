DGAP-Ad-hoc: Monitchem Holdco 2 S.A. / Schlagwort(e): Personalie





Sulzbach am Taunus, 9. Februar 2018 - Der CEO der CABB Group, Peter Vanacker, wechselt zum 1. September 2018 als Vorstandsvorsitzender zur Neste Corporation in Espoo, Finnland. Er wird nach der Übergabe seiner Aufgaben vor September bei CABB ausscheiden. Roberto Gualdoni, Vorsitzender des Beirats, wird die Rolle interimistisch übernehmen und auch die Suche nach einem langfristigen Nachfolger steuern.







"Wir danken Peter Vanacker dafür, dass er CABB in den vergangenen drei Jahren strukturell und strategisch erfolgreich weiterentwickelt hat", sagt Roberto Gualdoni. "Die Basis für weiteres profitables Wachstum ist geschaffen. Hierauf werden wir aufbauen und unsere Strategie weiter konsequent und fokussiert umsetzen. Für seine neue Rolle wünsche ich Peter im Namen des Beirats viel Erfolg."







Über CABB



Die CABB Group mit Sitz in Sulzbach am Taunus ist ein weltweit tätiger Hersteller von Vorprodukten, Zwischenprodukten und Wirkstoffen der Feinchemie. Das Unternehmen ist spezialisiert auf die Fertigung individueller, hochkomplexer Moleküle für führende Unternehmen insbesondere der Agrochemie und der Pharmazeutik. Daneben ist CABB Weltmarktführer für hochreine Monochloressigsäure und beliefert die gesamte Bandbreite der chemischen Industrie mit innovativen Derivaten. CABB betreibt fünf Produktionsstätten in Gersthofen und Knapsack (Deutschland), Pratteln (Schweiz), Kokkola (Finnland) und Jining (China). Im Geschäftsjahr 2016 setzte die Gruppe mit rund 1.000 Mitarbeitern etwa 450 Millionen Euro um.

www.cabb-chemicals.com











