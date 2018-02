DGAP-Ad-hoc: Elanix Biotechnologies AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung/Sonstiges





Elanix Biotechnologies AG: Elanix Biotechnologies AG platziert insgesamt 300.019 Aktien in der laufenden Kapitalerhöhung; Term-Sheet über weitere Finanzierungen in Höhe von bis zu 11 Mio. EUR unterzeichnet





14.02.2018 / 11:01 CET/CEST





Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.





Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.





Die in dieser Mitteilung enthaltenen Informationen sind WEDER zur Veröffentlichung NOCH zur Weitergabe in bzw. innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika, Australien, Kanada oder in sonstige Länder, in denen eine solche Verbreitung oder Veröffentlichung rechtswidrig sein könnte, bestimmt



Elanix Biotechnologies AG platziert insgesamt 300.019 Aktien in der laufenden Kapitalerhöhung; Term-Sheet über weitere Finanzierungen in Höhe von bis zu 11 Mio. EUR unterzeichnet





Berlin, 14. Februar 2018 - Die Elanix Biotechnologies AG (FRA: ELN), ein Entwickler von Produkten zur Geweberegeneration und Spezialkosmetika im dermatologischen und gynäkologischen Bereich, gibt heute das Platzierungsergebnis der auf der ordentlichen Hauptversammlung vom 24. August 2017 beschlossenen Kapitalerhöhung bekannt. Insgesamt wurden 300.019 Aktien zu einem Bezugskurs von 3,75 EUR platziert, entsprechend einem Bruttoerlös von 1,125 Mio. EUR. Das neue Grundkapital nach Eintragung der Kapitalerhöhung wird 7.099.219 Aktien betragen. Die Bruttoerlöse sollen unter anderem zur Markteinführung von SKINrepair(R) sowie zur Weiterentwicklung und Zulassung von First Cover, einem Produkt zur Versorgung von Brandwunden, eingesetzt werden.

Ein führender institutioneller Investor hat anlässlich von Investorengesprächen im Rahmen dieser Kapitalerhöhung signalisiert, zu einem späteren Zeitpunkt im laufenden Jahr in Elanix investieren zu wollen. Der Investor und Elanix haben ein entsprechendes Term-Sheet ausgehandelt und heute unterschrieben, nach dem Elanix zur Finanzierung des weiteren Wachstums verteilt über die nächsten drei Jahre bis zu 11 Mio. EUR als Teil eines Finanzierungsmix zur Verfügung gestellt würden. Ein entsprechender detaillierter Vertrag soll verhandelt und in den nächsten Wochen unterschrieben werden.

Tomas Svoboda, CEO

Über Elanix Biotechnologies AG





Elanix Biotechnologies AG (Frankfurt: ELN) entwickelt und kommerzialisiert Produkte zur Geweberegeneration für die akute Wundversorgung, für dermatologische und gynäkologische Anwendungen und bietet Dienstleistungen rund um Zelltechnologien an. Das Unternehmen wurde im Jahr 2012 in der Schweiz aus der Universitätsklinik Lausanne (CHUV) heraus gegründet, um eine patentierte Vorläuferzelltechnologie zu kommerzialisieren. Vorläuferzellen sind vollständig differenzierte, aber immunologisch neutrale Zellen, die sehr potente Induktoren für Gewebewachstum und -heilung sind. Elanix ist im Besitz GMPzertifizierter Master- und Working-Zellbanken mit riesigen Mengen an Zellen.

Elanix hat seinen Hauptsitz in Berlin, Deutschland mit Niederlassungen in Wiesbaden, Deutschland und Nyon, Schweiz. Elanix ist an der Frankfurter Börse unter dem Symbol ELN.F notiert. Weitere Informationen und Neuigkeiten finden Sie unter www.elanixbiotechnologies.com.

Pressekontakte





Elanix Biotechnologies Halsin Partners



Tomas Svoboda, CEO Mike Sinclair



Tel: +41 (0)22 363 66 40 Tel: +44 (0)20 7318 2955



investor.relations@elanix-bt.com msinclair@halsin.com

Zukunftsgerichtete Aussagen





Diese Veröffentlichung kann bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen zum Unternehmen und seinen Geschäften enthalten. Solche Aussagen beinhalten gewisse Risiken, Unsicherheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass sich die Ergebnisse, die Finanzlage, die Wertentwicklung und der Erfolg des Unternehmens in der Realität erheblich von dem unterscheiden, was durch eine solche Aussage zum Ausdruck gebracht oder impliziert wurde. Der Leser sollte diesen Aussagen daher nicht übermäßig vertrauen, insbesondere nicht im Zusammenhang mit Verträgen oder Investitionsentscheidungen. Das Unternehmen lehnt jede Verpflichtung ab, solche vorausschauenden Aussagen zu aktualisieren.

Disclaimer





In den Vereinigten Staaten von Amerika (einschließlich ihrer Territorien und Besitzungen), Kanada, Japan oder Australien oder sonstigen Ländern, in denen eine solche Veröffentlichung rechtswidrig sein könnte, darf diese Mitteilung nicht verbreitet oder veröffentlicht werden. Die Verbreitung dieser Veröffentlichung kann in manchen Ländern rechtlichen Beschränkungen unterliegen und jeder, der im Besitz dieses Dokuments oder der darin in Bezug genommenen Informationen ist, sollte sich über solche Beschränkungen informieren und diese einhalten. Eine Nichteinhaltung solcher Beschränkungen kann eine Verletzung kapitalmarktrechtlicher Gesetze solcher Länder darstellen.

Bei dieser Mitteilung handelt es sich weder um ein Angebot noch um eine Aufforderung zur Zeichnung oder zum Kauf von Wertpapieren der Elanix Biotechnologies AG in den Vereinigten Staaten von Amerika, Deutschland oder irgendeinem anderen Land. Diese Mitteilung stellt auch keinen Prospekt im Sinne der EU-Richtlinie 2003/71/EC des Europäischen Parlaments und des Rates vom 4. November 2003 in jeweils gültiger Fassung (die "Prospektrichtlinie") dar. Das öffentliche Angebot in Deutschland erfolgt ausschließlich durch und auf Basis des durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) gebilligten Wertpapierprospekts. Dieser Wertpapierprospekt ist auf der Internetseite der Elanix Biotechnologies AG (https://elanixbiotechnologies.com/Investor Relations) veröffentlicht. Eine Anlageentscheidung in Bezug auf Bezugsrechte oder Aktien der Elanix Biotechnologies AG sollte allein auf der Grundlage des Prospekts erfolgen.

Weder diese Veröffentlichung noch deren Inhalt dürfen für ein Angebot in irgendeinem Land zu Grunde gelegt werden. Die vorbezeichneten Wertpapiere dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika weder verkauft noch angeboten werden, solange keine Registrierung vorgenommen wird oder eine Ausnahme vom Registrierungserfordernis gemäß dem United States Securities Act von 1933 in zuletzt geänderter Fassung (der "Securities Act") besteht. Die Wertpapiere der Elanix Biotechnologies AG sind und werden nicht nach dem Securities Act registriert.

Diese Mitteilung stellt keine Empfehlung betreffend die Platzierung der in dieser Bekanntmachung beschriebenen Wertpapiere dar. Investoren sollten einen professionellen Berater hinsichtlich der Eignung des Angebots für die betroffene Person konsultieren.

Im Vereinigten Königreich richtet sich diese Veröffentlichung nur an (i) professionelle Anleger, die unter Artikel 19(5) der Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 in der jeweils gültigen Fassung (nachfolgend "Order") fallen oder (ii) Personen, die unter Artikel 49(2)(a) bis (d) der Order fallen (High Net Worth Gesellschaften, Personengesellschaften, etc.) (solche Personen zusammen die "Relevanten Personen"). Auf diese Veröffentlichung dürfen andere Personen als Relevante Personen nicht Bezug nehmen oder sich darauf verlassen. Jede Anlage oder Anlagemöglichkeit, von der in dieser Veröffentlichung die Rede ist, steht ausschließlich Relevanten Personen offen und wird nur mit Relevanten Personen eingegangen.

In Mitgliedstaaten des Europäischen Wirtschaftsraums, die die Prospektrichtlinie umgesetzt haben (die "Relevanten Mitgliedstaaten") richtet sich diese Veröffentlichung und jegliches nachfolgende Angebot ausschließlich an "qualifizierte Anleger" im Sinne der Prospektrichtlinie. Für diese Zwecke meint "Prospektrichtlinie" die Richtlinie 2003/71/EG (einschließlich aller Änderungen, insbesondere der Richtlinie 2010/73/EU) und schließt alle relevanten Umsetzungsmaßnahmen in den Relevanten Mitgliedstaaten mit ein.

Es wurden keine Maßnahmen ergriffen, die ein Angebot der Wertpapiere, deren Erwerb oder die Verteilung dieser Veröffentlichung in Länder, in denen dies nicht zulässig ist, gestatten würden. Jeder, in dessen Besitz diese Veröffentlichung gelangt, muss sich über etwaige Beschränkungen selbst informieren und diese beachten.