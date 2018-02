DGAP-Ad-hoc: SLM Solutions Group AG / Schlagwort(e): Transaktion eigene Aktien





SLM Solutions Group AG: Großaktionär hat Aktienverkauf an institutionelle Investoren abgeschlossen





Großaktionär hat Aktienverkauf an institutionelle Investoren abgeschlossen



Lübeck, 16. Februar 2018 - Ein Großaktionär der SLM Solutions Group AG (die "Gesellschaft"), die Ceresio GmbH ("Ceresio"), zu deren Gesellschaftern der Aufsichtsratsvorsitzende der Gesellschaft, Herr Hans-Joachim Ihde, zählt, hat den Vorstand der Gesellschaft heute darüber in Kenntnis gesetzt, dass er insgesamt 1.312.200 Aktien (das entspricht 7,3% des Grundkapitals der Gesellschaft) an eine limitierte Anzahl institutioneller Investoren im Rahmen einer Privatplatzierung verkauft hat. Dadurch wurde die Beteiligung von Ceresio von 24,07% auf 16,77% reduziert. Für den verbleibenden Aktienbesitz unterliegt Ceresio einem marktüblichen Lock-Up von 12 Monaten.







Über das Unternehmen:



Die SLM Solutions Group AG aus Lübeck ist ein führender Anbieter metallbasierter additiver Fertigungstechnologie. Die Aktien des Unternehmens werden im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt. Seit dem 21. März 2016 ist die Aktie im TecDAX gelistet. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Entwicklung, Montage und den Vertrieb von Maschinen und integrierten Systemlösungen im Bereich des Selektiven Laserschmelzens (Selective Laser Melting). SLM Solutions beschäftigt derzeit mehr als 360 Mitarbeiter in Deutschland, den USA, Singapur, Russland, Indien und China. Die Produkte werden weltweit von Kunden in der Luft- und Raumfahrtbranche, dem Energiesektor, dem Gesundheitswesen oder dem Automobilsektor eingesetzt.





Kontakt:



Dennis Schäfer



Leiter Recht, Compliance & Investor Relations



Telefon: 0049 451 16082 1307



eMail: dennis.schaefer@slm-solutions.com

















