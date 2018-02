DGAP-News: WashTec AG / Schlagwort(e): Personalie





WashTec AG: Neuer Finanzvorstand bei WashTec





19.02.2018







Neuer Finanzvorstand bei WashTec





Augsburg, 19. Februar 2018 - Der bisherige Finanzvorstand Herr Rainer Springs wird das Unternehmen nach erfolgtem Jahresabschluss 2017 im gegenseitigen Einvernehmen zum 28. Februar 2018 verlassen. Der Aufsichtsrat dankt Herrn Springs für sein langjähriges Engagement in den unterschiedlichsten Funktionen und wünscht ihm für seine private und berufliche Zukunft alles Gute.



Mit Wirkung zum 1. August 2018 wird Herr Axel Jaeger (51) in den Vorstand berufen und zum Finanzvorstand (CFO) der Gesellschaft ernannt. Herr Jaeger ist Diplom Betriebswirt, Wirtschaftsprüfer, Steuerberater, Certified Public Accountant und Certified Internal Auditor. Er ist seit 2005 für die Carl Zeiss Gruppe als Mitglied der Geschäftsführung und CFO in der Halbleitertechnik sowie der Industriellen Messtechnik und dem Inhouse Banking & Treasury tätig, zuletzt als Mitglied der Geschäftsführung und CFO der Business Group Semiconductor Manufacturing Technologies (SMT). Der Aufsichtsrat freut sich auf eine gute Zusammenarbeit und wünscht Herrn Jaeger viel Erfolg in seiner neuen Funktion.



In der Übergangszeit vom 1. März 2018 bis zum 31. Juli 2018 übernimmt Herr Dr. Volker Zimmermann - CEO/CTO der WashTec AG - zusätzlich die Funktion des CFO.

Über WashTec:



Die WashTec-Gruppe mit Sitz in Augsburg, Deutschland, ist der weltweit führende Anbieter von innovativen Lösungen rund um die Fahrzeugwäsche. Weltweit beschäftigt WashTec über 1.800 Mitarbeiter und ist mit eigenen Tochtergesellschaften in den Märkten Europa, Nordamerika sowie in Asien/Pazifik vertreten. Darüber hinaus ist WashTec mit selbstständigen Vertriebspartnern in rund 70 Ländern präsent.

