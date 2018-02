DGAP-News: MediClin AG / Schlagwort(e): Personalie





MediClin AG: Tino Fritz wird neuer Finanzvorstand





20.02.2018







Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.





Offenburg, den 20. Februar 2018 - Der Aufsichtsrat der MEDICLIN Aktiengesellschaft hat in seiner heutigen Sitzung Tino Fritz (41) zum Mitglied des Vorstands der MEDICLIN Aktiengesellschaft bestellt. Der Diplom-Kaufmann und Steuerberater übernimmt spätestens am 1. September 2018 das Ressort Finanzen. Er folgt damit Jens Breuer, der wie schon berichtet, den Aufsichtsrat gebeten hat, seinen Vertrag nicht erneut zu verlängern.



Tino Fritz bringt mehrjährige Erfahrung als Wirtschaftsprüfer und Steuerberater in der Gesundheitsbranche mit. Seit 2011 verantwortet er in leitender Position den Finanzbereich eines großen börsennotierten Klinikkonzerns. "Wir freuen uns, einen finanz- und branchenerfahrenen Mann gefunden zu haben, der gemeinsam mit seinen Vorstandskollegen die Entwicklung der MediClin erfolgreich vorantreiben wird", sagte Dr. Ulrich Wandschneider, Vorsitzender des Aufsichtsrats der MediClin.







Über die MediClin AG (Ticker: MED; WKN: 659 510)



Die MediClin ist ein bundesweit tätiger Klinikbetreiber und ein großer Anbieter in den Bereichen Neuro- und Psychowissenschaften sowie Orthopädie. Mit 36 Klinikbe-trieben, sieben Pflegeeinrichtungen und neun Medizinischen Versorgungszentren ist die MediClin in elf Bundesländern präsent und verfügt über eine Gesamtkapazität von knapp 8.300 Betten. Bei den Kliniken handelt es sich um Akutkliniken der Grund-, Regel- und Schwerpunktversorgung sowie um Fachkliniken für die medizinische Rehabilitation. Für die MediClin arbeiten knapp 9.600 Mitarbeiter.



MediClin ─ ein Unternehmen der Asklepios-Gruppe



























