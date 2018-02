DGAP-Ad-hoc: ProSiebenSat.1 Media SE / Schlagwort(e): Personalie





21.02.2018





München, 21. Februar 2018. Der Aufsichtsrat der ProSiebenSat.1 Media SE hat in seiner heutigen Sitzung Max Conze (48) mit Wirkung zum 1. Juni 2018 zum Vorstandsvorsitzenden der ProSiebenSat.1 Media SE ernannt. Er tritt die Nachfolge des langjährigen ProSiebenSat.1-Vorstandsvorsitzenden Thomas Ebeling (59) an, der am 22. Februar 2018 aus dem Unternehmen ausscheidet. Bis zum Amtsantritt von Max Conze wird Conrad Albert (50), stellvertretender Vorstandsvorsitzender der ProSiebenSat.1 Media SE, interimistisch den Vorstandsvorsitz vom 23. Februar bis zum 31. Mai 2018 übernehmen. Max Conze war zuletzt Chief Executive Officer des englischen Technologiekonzerns Dyson.