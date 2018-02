DGAP-Ad-hoc: MBB SE / Schlagwort(e): Beteiligung/Unternehmensbeteiligung/Beteiligung/Unternehmensbeteiligung





Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR

NICHT ZUR VERBREITUNG, ÜBERMITTLUNG ODER VERÖFFENTLICHUNG, DIREKT ODER INDIREKT, IN GÄNZE ODER IN TEILEN IN DEN VEREINIGTEN STAATEN, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN ODER SÜDAFRIKA ODER ANDEREN LÄNDERN, IN DENEN DIE VERBREITUNG DIESER MITTEILUNG RECHTSWIDRIG IST.

MBB beschließt Umplatzierung von Aumann Aktien und bleibt langfristiger Ankeraktionär

Berlin, 26. Februar 2018

Die MBB SE ("MBB", ISIN: DE000A0ETBQ4), ein mittelständisches Familienunternehmen, hat beschlossen, bis zu 1.703.700 Aktien der Aumann AG ("Aumann", ISIN: DE000A2DAM03) umzuplatzieren. Der Erlös soll für den weiteren Ausbau und die Diversifikation des MBB Portfolios genutzt werden. Bereits 2020 soll mit bestehenden und neuen Tochterunternehmen der MBB ein Umsatz von 750 Mio. EUR erzielt werden.

MBB hält heute rund 49 % am Grundkapital von Aumann und plant Aumann Aktien im Rahmen eines beschleunigten Platzierungsverfahrens zu veräußern, welches unverzüglich eingeleitet wird. MBB unterstützt weiterhin uneingeschränkt die Entwicklung von Aumann und beabsichtigt, Aumann als größter Aktionär dauerhaft zu begleiten. Der Aktienanteil von mindestens 38 % soll langfristig gehalten werden, womit auch zukünftig eine Vollkonsolidierung von Aumann im MBB Konzern gewährleistet ist. MBB hat mit den Konsortialbanken eine 12-monatige Haltevereinbarung (Lock-up) geschlossen. Die Erhöhung des Streubesitzes auf bis zu 62 % erhöht die Chancen einer Aufnahme von Aumann in den TecDAX Index.

Die Transaktion wird von Berenberg und Citigroup als Joint Global Coordinators und gemeinsam mit Hauck & Aufhäuser als Joint Bookrunners begleitet.

Über die MBB SE:

Die MBB SE ist ein mittelständisches Familienunternehmen, das seit seiner Gründung im Jahr 1995 durch organisches Wachstum und Kauf von Unternehmen nachhaltig wächst. Kern des Geschäftsmodells ist die langfristige Wertsteigerung der einzelnen Unternehmen und der Gruppe als Ganzes. Seit Anbeginn war das Geschäftsmodell überdurchschnittlich profitabel - substanzielles Wachstum und nachhaltige Renditen sind auch zukünftig Ziel der MBB SE.

Weitere Informationen über die MBB SE finden sich im Internet unter www.mbb.com.





