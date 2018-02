DGAP-News: WashTec AG / Schlagwort(e): Dividende





WashTec AG: WashTec plant Dividende in Höhe von EUR 2,45 pro Aktie





27.02.2018 / 17:30







Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.









Pressemitteilung

WashTec plant Dividende in Höhe von EUR 2,45 pro Aktie





Der Vorstand der WashTec AG plant in Abstimmung mit dem Aufsichtsrat, der Hauptversammlung vorzuschlagen, eine Dividende von insgesamt EUR 2,45 je dividendenberechtigter Stückaktie (Vorjahr EUR 2,10) auszuschütten. Die bilanzfeststellende Aufsichtsratssitzung findet am 14. März 2018 statt.



Das Geschäftsjahr 2017 ist nach vorläufigen Zahlen mit einem Umsatz von Mio. EUR 425,0 (Vorjahr Mio. EUR 372,8), einem Konzernergebnis von Mio. EUR 36,9 (Vorjahr Mio. EUR 30,6) und einem Ergebnis pro Aktie von EUR 2,76 (Vorjahr EUR 2,29) das erfolgreichste Jahr der Unternehmensgeschichte.







Kontakt:



WashTec AG



Unternehmenskommunikation



Karoline Kalb



Argonstraße 7



86153 Augsburg



Tel.: +49 (0)821 - 55 84 - 0



Fax: +49 (0)821 - 55 84 - 1135



























27.02.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de