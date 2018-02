DGAP-Ad-hoc: AutoBank AG / Key word(s): Preliminary Results/Final Results





Autobank Aktiengesellschaft veröffentlicht vorläufiges Ergebnis des Geschäftsjahres 2017



Die Autobank AG hat das Geschäftsjahr 2017 mit rund EUR 312.000 abgeschlossen: Nach den vorläufigen Zahlen, die unter anderem noch unter dem Vorbehalt abweichender Bewertungsergebnisse sowie der Abschlussprüfung durch den Bankenprüfer unterliegen, wird das Jahresergebnis nach Steuern voraussichtlich rund EUR 312.000 betragen. Eine Vergleichbarkeit ist weder mit dem Jahresergebnis des Kreditinstitutsgruppe der Autobank AG im Jahr 2016 noch jenem auf Einzelinstitutsebene des Vorjahrs gegeben, da mit 29.12.2017 - wie bereits angekündigt - planmäßig die Kreditinstitutsgruppe der Autobank AG infolge des Totalverkaufs und der Entkonsolidierung der AB Leasing GmbH ersatzlos weggefallen ist.



Das vorläufige Nettozinsergebnis beträgt rund EUR 6,26 Mio., während das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit sich vorläufig auf TEUR 272.000 beläuft.



Die Veröffentlichung des endgültigen Jahresergebnisses wird voraussichtlich am 09.05.2018 erfolgen.







