Der Aufsichtsrat hat in seiner heutigen Sitzung beschlossen, den Vorstand zu erweitern und Herrn Thomas Zienterski zum 01.03.2018 als weiteres Mitglied in den Vorstand der CR Capital Real Estate AG berufen.





Herr Thomas Zienterski ist seit 4 Jahren in der Gesellschaft tätig und verantwortet die Bereiche Einkauf und Vertrieb. Er hat er in den vergangenen Jahren die Strategie des kostengünstigen Bauens erfolgreich operativ umgesetzt. Als COO verantwortet Herr Zienterski zukünftig die Bereiche Einkauf, Vertrieb sowie Steuerung und Organisation des operativen Geschäfts.















