DGAP Stimmrechtsmitteilung: DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG





DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung





02.03.2018 / 16:31





Veröffentlichung einer Stimmrechtsmitteilung übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.





Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.







Stimmrechtsmitteilung







1. Angaben zum Emittenten



DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG



Robert-Bosch-Straße 11 im "the eleven"



63225 Langen (Hessen)



Deutschland





2. Grund der Mitteilung

X

Erwerb/Veräußerung von Aktien mit Stimmrechten



Erwerb/Veräußerung von Instrumenten



Änderung der Gesamtzahl der Stimmrechte



Sonstiger Grund:





3. Angaben zum Mitteilungspflichtigen

Name:

Registrierter Sitz und Staat:

BRH Holdings GP, Ltd.

Grand Cayman, Kaimaninseln

Kaimaninseln



4. Namen der Aktionäre



mit 3% oder mehr Stimmrechten, wenn abweichend von 3.

Wecken & Cie.; AEPF III 15 S.à.r.l.





5. Datum der Schwellenberührung:

28.02.2018



6. Gesamtstimmrechtsanteile



Anteil Stimmrechte

(Summe 7.a.)

Anteil Instrumente

(Summe 7.b.1.+ 7.b.2.)

Summe Anteile

(Summe 7.a. + 7.b.)

Gesamtzahl Stimmrechte des Emittenten

neu

59,12 %

0 %

59,12 %

54270744

letzte Mitteilung

32,19 %

0 %

32,19 %

/



7. Einzelheiten zu den Stimmrechtsbeständen



a. Stimmrechte (§§ 33, 34 WpHG)

ISIN

absolut

in %



direkt

(§ 33 WpHG)

zugerechnet

(§ 34 WpHG)

direkt

(§ 33 WpHG)

zugerechnet

(§ 34 WpHG)

DE000A0XFSF0

0

32084524

0 %

59,12 %

Summe

32084524

59,12 %



b.1. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 1 WpHG

Art des Instruments

Fälligkeit / Verfall

Ausübungs­zeitraum / Laufzeit

Stimmrechte absolut

Stimmrechte in %









%





Summe



%



b.2. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 2 WpHG

Art des Instruments

Fälligkeit / Verfall

Ausübungs­zeitraum / Laufzeit

Barausgleich oder physische Abwicklung

Stimmrechte absolut

Stimmrechte in %











%







Summe



%



8. Informationen in Bezug auf den Mitteilungspflichtigen



Mitteilungspflichtiger (3.) wird weder beherrscht noch beherrscht Mitteilungspflichtiger andere Unternehmen mit melderelevanten Stimmrechten des Emittenten (1.).

X

Vollständige Kette der Tochterunternehmen beginnend mit der obersten beherrschenden Person oder dem obersten beherrschenden Unternehmen:



Unternehmen

Stimmrechte in %, wenn 3% oder höher

Instrumente in %, wenn 5% oder höher

Summe in %, wenn 5% oder höher

BRH Holdings GP, Ltd.

% %

% %

% %

AGM Management, LLC

% %

% %

% %

Apollo Global Management, LLC

% %

% %

% %

APO (FC), LLC

% %

% %

% %

Apollo Principal Holdings VII GP, Ltd.

% %

% %

% %

APH Holdings (FC), L.P.

% %

% %

% %

Apollo EPF III Capital Management, LLC

% %

% %

% %

Apollo EPF Advisors III, L.P.

% %

% %

% %

Apollo European Principal Finance Fund III (Dollar A), L.P.

% %

% %

% %

AEPF III 1 S.à r.l.

% %

% %

% %

AEPF III 15 S.à r.l.

59,12% %

% %

59,12% %









BRH Holdings GP, Ltd.

% %

% %

% %

AGM Management, LLC

% %

% %

% %

Apollo Global Management, LLC

% %

% %

% %

APO (FC), LLC

% %

% %

% %

Apollo Principal Holdings VII GP, Ltd.

% %

% %

% %

APH Holdings (FC), L.P.

% %

% %

% %

Apollo EPF III Capital Management, LLC

% %

% %

% %

Apollo EPF Advisors III, L.P.

% %

% %

% %

Apollo European Principal Finance Fund III (Master Dollar B), L.P.

% %

% %

% %

AEPF III 1 S.à r.l.

% %

% %

% %

AEPF III 15 S.à r.l.

59,12% %

% %

59,12% %









BRH Holdings GP, Ltd.

% %

% %

% %

AGM Management, LLC

% %

% %

% %

Apollo Global Management, LLC

% %

% %

% %

APO (FC), LLC

% %

% %

% %

Apollo Principal Holdings VII GP, Ltd.

% %

% %

% %

APH Holdings (FC), L.P.

% %

% %

% %

Apollo EPF III Capital Management, LLC

% %

% %

% %

Apollo EPF Advisors III, L.P.

% %

% %

% %

Apollo European Principal Finance Fund III (Master Euro B), L.P.

% %

% %

% %

AEPF III 1 S.à r.l.

% %

% %

% %

AEPF III 15 S.à r.l.

59,12% %

% %

59,12% %









BRH Holdings GP, Ltd.

% %

% %

% %

AGM Management, LLC

% %

% %

% %

Apollo Global Management, LLC

% %

% %

% %

APO Corp.

% %

% %

% %

Apollo Management Holdings GP, LLC

% %

% %

% %

Apollo Management Holdings, L.P.

% %

% %

% %

Apollo Capital Management GP, LLC

% %

% %

% %

Apollo Capital Management, L.P.

% %

% %

% %

Apollo EPF Management III, LLC

% %

% %

% %

Apollo European Principal Finance Fund III (Dollar A), L.P.

% %

% %

% %

AEPF III 1 S.à r.l.

% %

% %

% %

AEPF III 15 S.à r.l.

59,12% %

% %

59,12% %









BRH Holdings GP, Ltd.

% %

% %

% %

AGM Management, LLC

% %

% %

% %

Apollo Global Management, LLC

% %

% %

% %

APO Corp.

% %

% %

% %

Apollo Management Holdings GP, LLC

% %

% %

% %

Apollo Management Holdings, L.P.

% %

% %

% %

Apollo Capital Management GP, LLC

% %

% %

% %

Apollo Capital Management, L.P.

% %

% %

% %

Apollo EPF Management III, LLC

% %

% %

% %

Apollo European Principal Finance Fund III (Master Dollar B), L.P.

% %

% %

% %

AEPF III 1 S.à r.l.

% %

% %

% %

AEPF III 15 S.à r.l.

59,12% %

% %

59,12% %









BRH Holdings GP, Ltd.

% %

% %

% %

AGM Management, LLC

% %

% %

% %

Apollo Global Management, LLC

% %

% %

% %

APO Corp.

% %

% %

% %

Apollo Management Holdings GP, LLC

% %

% %

% %

Apollo Management Holdings, L.P.

% %

% %

% %

Apollo Capital Management GP, LLC

% %

% %

% %

Apollo Capital Management, L.P.

% %

% %

% %

Apollo EPF Management III, LLC

% %

% %

% %

Apollo European Principal Finance Fund III (Master Euro B), L.P.

% %

% %

% %

AEPF III 1 S.à r.l.

% %

% %

% %

AEPF III 15 S.à r.l.

59,12% %

% %

59,12% %



9. Bei Vollmacht gemäß § 34 Abs. 3 WpHG



(nur möglich bei einer Zurechnung nach § 34 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG)

Datum der Hauptversammlung:



Gesamtstimmrechtsanteil nach der Hauptversammlung:

% (entspricht Stimmrechten)



10. Sonstige Erläuterungen:

AEPF III 15 S.àr.l. auf der einen Seite sowie Wecken & Cie., Klaus Wecken, Ferry Wecken, Ina Wecken und Care4 AG auf der anderen Seite haben eine Stimmrechtsvereinbarung abgeschlossen (acting in concert).



mit 3% oder mehr Stimmrechten, wenn abweichend von 3.(nur möglich bei einer Zurechnung nach § 34 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG)

























02.03.2018 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de