Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.





Köln, 5. März 2017 - AYOXXA Biosystems GmbH, ein international tätiges Biotechnologieunternehmen mit einem Portfolio innovativer Produkte und Services, die Fortschritte in der translationalen Proteinforschung (Proteomik) ermöglichen, wird an der "BIO-Europe Spring 2018 - 12th International Partnering Conference" teilnehmen. Die Konferenz findet vom 12.-14. März 2018 im Amsterdamer RAI Convention Center, Amsterdam, die Niederlande, statt.



"Im Laufe der letzten Monate hat AYOXXA seine fortschrittliche LUNARISTM Multiplex-Analyse-Plattform für die Erforschung biologischer Entzündungsprozesse, insbesondere Immunreaktionen, erfolgreich im Markt etabliert. Dank seiner herausragenden Eigenschaften in Bezug auf Datenqualität, minimaler Probenvolumenanforderung und Skalierbarkeit ist LUNARISTM das System der Wahl für das State-of-the-Art-Screening und die Validierung von Biomarkern, die als potenzielle neue therapeutische Zielstrukturen sowie zur Identifizierung spezifischer Patientenpopulationen (Patientenstratifizierung) beziehungsweise im Monitoring von Patienten eingesetzt werden können", sagte Wolfgang Kintzel, COO von AYOXXA.



"Wir glauben, dies ist ein idealer Zeitpunkt, um AYOXXA interessierten Investoren und Vertretern der Pharmaindustrie vorzustellen. Teams führender klinischer Forschungseinrichtungen nutzen die Plattform bereits, um signifikante Fortschritte bei der Identifizierung klinischer Biomarkersignaturen zu erzielen. AYOXXA hat sich als aufstrebendes Unternehmen für die Multiplex-Protein-Analyse in der translationalen Proteomik etabliert, einem der am schnellsten wachsenden Bereiche der molekularen Forschung", sagte Rodney Turner, CEO von AYOXXA. "2018 wird ein wichtiges Jahr für AYOXXA, in dem wir uns auf die Unterstützung der Entwicklung klinischer Test sowie auf verschiedene Kooperationen mit Pharmaunternehmen und auf die Entwicklung klinischer Panel konzentrieren werden."



Rodney Turner, AYOXXAs CEO und Wolfgang Kintzel, Chief Operating Officer von AYOXXA, werden im Rahmen der Konferenz für One-on-One Meetings zur Verfügung stehen.



Interessenten, die AYOXXA auf der BIO-Europe treffen möchten, werden gebeten, eine Anfrage über das konferenzeigene Onlinesystem partneringONE(R) zu stellen oder Frau Kirsten Sievert unter kirsten.sievert@ayoxxa.com direkt zu kontaktieren. Darüber hinaus steht das Unternehmen Medienvertretern für Interviews und Hintergrundgespräche zur Verfügung.







Über BIO-Europe Spring(R)



BIO-Europe zieht jährlich internationale Entscheidungsträger aus den Bereichen Biotechnologie, Pharma und Finanzen an und bietet Teilnehmern, neben erstklassigen Workshops, Panel-Diskussionen und einer aktiven Ausstellung, die Möglichkeit zum Networken und/oder zu privaten Einzelgesprächen. Basierend auf den Zahlen früherer Veranstaltungen erwartet man für den diesjährigen BIO-Europe Spring 2018 Partnering Event mehr als 2.600 Führungskräfte aus Biotechnologie-, Pharma- und Finanzunternehmen aus der ganzen Welt, die an mehr als 15.000 Gesprächen teilnehmen werden. Weitere Informationen zu dieser Konferenz finden Sie unter: https://ebdgroup.knect365.com/bioeurope/.







Über AYOXXA



AYOXXA Biosystems GmbH ist ein international tätiges Unternehmen im Bereich Life Sciences mit Sitz in Köln (Deutschland) sowie Niederlassungen in Boston (USA) und Singapur. AYOXXA ermöglicht es seinen Kunden und Partnern mithilfe ihrer zuverlässigen und optimierten Plattformtechnologien richtungsweisende Erkenntnisse in allen Bereichen der Life Science Forschung zu erzielen und Erfolge in der "Translational Science" auszubauen.



Mit LUNARISTM, seiner proprietären innovativen Beads-on-a-Chip-Multiplex-Plattform für eine umfassende Proteinanalyse, ebnet das Unternehmen den Weg für den Transfer von Wissen aus der biologischen Grundlagenforschung in den Laboren zur Unterstützung klinischer Studien sowie des gesamten Arzneimittelentwicklungsprozesses. Mit seinen Vorteilen hinsichtlich Qualität, Flexibilität, Robustheit und Effizienz ermöglicht LUNARISTM eine vollständig skalierbare, quantitative Validierung von Biomarkern in kleinsten biologischen Probenvolumen. AYOXXA vermarktet ein wachsendes Portfolio standardisierter, gebrauchsfertiger Panels zur Analyse verschiedener Biomarker mit Fokus auf biologische Entzündungsprozesse und Immunreaktionen.



Weitere Informationen finden Sie unter www.ayoxxa.com.



Folgen Sie AYOXXA auf LinkedIn.



LUNARISTM Produkte sind nur für den Einsatz in der Forschung gedacht und dürfen nicht für diagnostische Zwecke verwendet werden.







