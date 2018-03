DGAP-News: Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA / Schlagwort(e): Personalie





Marco Reus verlängert bis zum 30. Juni 2023





09.03.2018 / 17:15







Die Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA ("BVB") und ihr Lizenzspieler Marco Reus haben heute ihr Lizenzspielerarbeitsverhältnis - das ursprünglich bis zum 30. Juni 2019 abgeschlossen war - vorzeitig bis zum 30. Juni 2023 verlängert.







"Dortmund ist meine Heimat, der BVB ist mein Verein! Seit meiner Kindheit habe ich davon geträumt, in Schwarz und Gelb aufzulaufen und für diesen Klub zu spielen. Aus tiefster Überzeugung möchte ich mit dieser Unterschrift ein klares Zeichen für die Zukunft setzen", sagte Marco Reus.











Dortmund, 09. März 2018







Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA



Borussia Dortmund Geschäftsführungs-GmbH







