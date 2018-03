DGAP-News: FinTech Group AG / Schlagwort(e): Kooperation





Corporate News / Frankfurt am Main, 12. März 2018







Goldman Sachs und FinTech Group begründen ETP-Partnerschaft







Goldman Sachs wird bevorzugter ETP-Partner beim FinTech Group AG Online Broker flatex



Ab dem 15.03.2018 sind Goldman Sachs Produkte für flatex-Kunden für 1,90 Euro flat handelbar



flatex baut Marktführerschaft im Angebot der ETPs weiter aus



Frankfurt am Main - Die FinTech Group AG (WKN: FTG111, ISIN: DE000FTG1111, Ticker: FTK.GR) bietet ab dem 15.03.2018 flatex-Kunden den Handel in Goldman Sachs-Produkten für 1,90 Euro flat an. Damit baut der Online Broker der FinTech Group AG seine Marktführerschaft im Angebot für Zertifikate und Optionsscheine weiter aus. Kunden profitieren neben dem attraktiven Preis auch vom umfangreichen Angebot der Investmentbank.



"Goldman Sachs ist einer der größten und renommiertesten Anbieter von Zertifikaten und Optionsscheinen am Markt", sagt Frank Niehage, CEO der FinTech Group AG. "Anleger, die in Zertifikate und Optionsscheine investieren wollen, finden bei flatex die umfangreichste Auswahl zu den günstigsten Konditionen in Deutschland und Österreich. Wir freuen uns, Goldman Sachs als zusätzlichen Emittenten anzubieten. Wer im Direkthandel die beste Auswahl zum Sparpreis sucht, kommt an flatex nicht vorbei."



Tatsächlich positioniert sich die flatex als beständige Marktgröße für den Handel mit Derivaten. Viele Premiumpartner sind bereits ab 3,90 Euro handelbar oder gänzlich gebührenfrei und das stetig wachsende Produktportfolio wird von den Kunden sehr gut angenommen."



"Wir freuen uns, das Portfolio mit unserer Produktpalette nochmals aufzuwerten. flatex ist für uns der ideale Partner im Markt für Optionsscheine und Zertifikate. Deshalb planen wir eine langfristige Partnerschaft mit interessanten Angeboten für die Kunden", sagt Jörg Kukies, Co-CEO der Goldman Sachs AG.



Das neue Angebot gilt ab dem 15.03.18. Die Produkte von Goldman Sachs können im Direkthandel ab 1.000 Euro Ordervolumen für 1,90 Euro gehandelt werden. Die Auswahl an ETPs (Exchange Traded Products) decken verschiedene Asset-Klassen und eine große Anzahl von Basiswerten ab.





Über die FinTech Group AG





Die FinTech Group AG (WKN: FTG111, ISIN: DE000FTG1111, Ticker: FTK.GR) ist eine moderne Smart Bank: Wir bieten innovative Finanztechnologie, ein eigenes Kernbankensystem und ein regulatorisches Haftungsdach.



Der Onlinebroker flatex, als hundertprozentige FinTech-Tochter, bietet unseren fortschrittlichen, hauseigenen Technologie-Service kostengünstig an. Das macht flatex zur am schnellsten wachsenden Trading-Plattform Europas.



Unsere smarte Technologie lässt sich leicht skalieren - deshalb bieten wir sie auch erfolgreich B2B-Kunden an. Für viele namhafte Institute sowie die staatliche Infrastruktur erbringen wir vitale Leistungen. Startups und Geschäftsmodellen, die eine Banklizenz benötigen, verhelfen wir durch unser White-Label-Banking zum schnellen Erfolg.



Damit sind wir als Smart Bank trotz Bankenkonsolidierung, Niedrigzins und Digitalisierung ideal für weiteres Wachstum positioniert und auf einem guten Weg, Europas führender Anbieter für Finanztechnologie zu werden







Disclaimer



Diese Mitteilung kann zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen enthalten, die durch Formulierungen wie ,erwarten", ,wollen", ,antizipieren", ,beabsichtigen", ,planen", ,glauben", ,anstreben", ,einschätzen", ,werden" oder ähnliche Begriffe erkennbar sind. Solche vorausschauenden Aussagen beruhen auf unseren heutigen Erwartungen und bestimmten Annahmen, die eine Reihe von Risiken und Ungewissheiten in sich bergen können. Die von der FinTech Group AG tatsächlich erzielten Ergebnisse können von den Feststellungen in den zukunftsbezogenen Aussagen erheblich abweichen. Die FinTech Group AG übernimmt keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder bei einer anderen als der erwarteten Entwicklung zu korrigieren.









Kontakt:



Roman Keßler



Head of Communications



FinTech Group AG



Rotfeder-Ring 5



D-60327 Frankfurt/Main



+49 (0) 69 450001 041



