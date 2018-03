DGAP-Ad-hoc: RWE Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Verkauf/Strategische Unternehmensentscheidung





RWE Aktiengesellschaft: RWE schließt Vereinbarung mit E.ON über Verkauf der 76,8 %igen Beteiligung an innogy im Rahmen eines weitreichenden Tauschs von Geschäftsaktivitäten





12.03.2018 / 19:15 CET/CEST





Essen, 12.03.2018. Die RWE AG und die E.ON SE haben heute eine Vereinbarung über den Verkauf des durch RWE gehaltenen Anteils an der innogy SE in Höhe von 76,8 % an E.ON im Rahmen eines weitreichenden Tauschs von Geschäftsaktivitäten und Beteiligungen abgeschlossen. Der Aufsichtsrat der E.ON SE hat der Transaktion am Sonntag zugestimmt. Am Montagabend erteilte der Aufsichtsrat von RWE seine Zustimmung.







In der Nacht zu Sonntag hatten die Unternehmen die weiteren Details der Transaktion bekanntgegeben. Für den Vollzug der Transaktion müssen noch weitere Bedingungen erfüllt werden. Insbesondere sind Freigaben der Kartellbehörden erforderlich.







