- Umsatz steigt auf mehr als 200 Mio. Euro



- Operatives Ergebnis (EBIT) übertrifft Prognose



- Vorstand schlägt 0,88 Euro Dividende pro Aktie vor







Sassenberg, 13. März 2018 - Der technotrans-Konzern blickt auf ein äußerst erfolgreiches Geschäftsjahr zurück: Die Unternehmensgruppe hat das operative Ergebnis (EBIT) in 2017 um 79,2 Prozent auf 17,4 Mio. Euro gesteigert und damit die eigene Prognose übertroffen. Dies entspricht einer Marge von 8,5 Prozent nach zuvor 6,4 Prozent. Der Umsatz inklusive der 2016 getätigten Übernahmen stieg um 35,1 Prozent auf 205,1 Mio. Euro. Das organische Wachstum summierte sich auf 12 Prozent. Für das laufende Geschäftsjahr strebt technotrans weiteres Wachstum an. Bis 2020 soll der Umsatz auf 300 Mio. Euro steigen.



"Das äußerst erfolgreich verlaufene Geschäftsjahr 2017 ist der eindrucksvolle Beweis dafür, dass der eingeschlagene Kurs unseres Unternehmens der richtige ist", sagt Dirk Engel, der am gestrigen Montag vom Aufsichtsrat zum Sprecher des Vorstandes der technotrans AG berufen wurde. "Unsere erfolgreiche Positionierung in den relevanten Schlüsselmärkten ist im Zusammenspiel mit der konjunkturellen Entwicklung ursächlich für die positive Geschäftsentwicklung." technotrans wuchs 2017 erneut in sämtlichen Marktbereichen und verbesserte die Profitabilität deutlich. Unter dem Strich blieb ein Jahresüberschuss von 12,3 Mio. Euro, was einer Steigerung von 69,0 Prozent entspricht. Die Umsatzrendite belief sich auf 6,0 Prozent (Vorjahr: 4,8 Prozent). Der Free Cashflow war wie geplant positiv.



Das Segment Technology erzielte 2017 ein Umsatzwachstum von 42,4 Prozent auf 147,6 Mio. Euro, was einem Umsatzanteil von 72 Prozent (plus vier Prozent) entspricht. Hier steuerte die im Vorjahr übernommene GWK Gesellschaft Wärme Kältetechnik mbH 30,5 Mio. Euro bei. Zum Wachstum leisteten die Aktivitäten im Non-Print-Bereich einen maßgeblichen Beitrag. Dabei sind insbesondere die Laser- und Werkzeugmaschinenindustrie, aber auch die sogenannten Wachstumsmärkte hervorzuheben. Ein verbesserter Umsatzmix und anteilige Kostensynergien aus dem erhöhten Volumen trugen zur Verbesserung der Profitabilität bei. Das Ergebnis auf EBIT-Basis verbesserte sich von 2,9 Mio. auf 8,1 Mio. Euro. Die entsprechende Marge stieg auf 5,5 Prozent (Vorjahr: 2,8 Prozent) und übertraf damit deutlich die zu Jahresbeginn formulierten Ziele.



Das Segment Services setzte seinen Wachstumskurs ebenfalls fort. Der Umsatz stieg um 19,4 Prozent auf 57,5 Mio. Euro. Bereinigt um die Akquisitionen lag der Zuwachs bei 7,0 Prozent. Innerhalb des Segments resultierte der Anstieg sowohl aus dem zunehmenden Nachfolgegeschäft in den Technologiemärkten als auch aus einer gegenüber dem Vorjahr verbesserten Geschäftsentwicklung in der Technischen Dokumentation. Der Gewinn auf EBIT-Basis stieg um 35,5 Prozent auf 9,3 Mio. Euro, die entsprechende Marge betrug 16,2 Prozent (Vorjahr: 14,2 Prozent).



Weiteres Wachstum geplant



Für das Geschäftsjahr 2018 erwartet der Vorstand bei einer stabilen Entwicklung der Weltkonjunktur erneut ein Wachstum. Der Umsatz soll zwischen 212 und 220 Mio. Euro liegen. Das operative Ergebnis (EBIT) ist in einer Bandbreite von 18,0 bis 20,0 Mio. Euro geplant. Die angestrebte Marge wird zwischen 8,5 und 9,0 Prozent prognostiziert. Die insgesamt gute Aufstellung der einzelnen Konzernunternehmen liefert für das Erreichen dieses Wachstumsziels eine stabile Grundlage. Neue Akquisitionen sind in der Umsatz- und Ergebnisplanung nicht berücksichtigt.



Profitables Wachstum steht für technotrans auch künftig im Fokus der strategischen Weiterentwicklung. Das Unternehmen hat sich das Ziel gesetzt, stärker als der Markt zu wachsen. Bis 2020 soll der Konzernumsatz auf 300 Mio. Euro steigen. Um dieses Ziel zu erreichen, sollen insbesondere die neuen Wachstumsmärkte des Konzerns künftig überproportionale Umsatzsteigerungen erbringen. Zu den wachstumsorientierten Maßnahmen zählt auch weiterhin die Akquisition komplementärer Geschäftsfelder, Technologien oder Produkte. Dabei strebt der Vorstand eine sukzessive Verbesserung der Umsatzrentabilität (EBIT-Marge) an.



Engel neuer Sprecher des Vorstands





Der Aufsichtsrat der technotrans AG hat mit Wirkung zum 12. März 2018 Herrn Dirk Engel (51) zum Sprecher des Vorstands der technotrans AG, Sassenberg, berufen. Er folgt damit auf Henry Brickenkamp, der das Unternehmen wie angekündigt zur Mitte des Jahres verlassen wird. Dirk Engel ist seit 2006 als Finanzvorstand bei technotrans tätig und hat den erfolgreichen Turnaround der letzten Jahre mitverantwortet.



Vorstand und Aufsichtsrat werden der am 18. Mai stattfindenden Hauptversammlung die Ausschüttung einer Dividende für das Geschäftsjahr 2017 in Höhe von 0,88 Euro pro Stückaktie vorschlagen.



Weitere Informationen unter: http://www.technotrans.de



Über die technotrans AG:



Die technotrans-Unternehmensgruppe produziert, vertreibt und modernisiert Anwendungen aus dem Bereich Flüssigkeiten-Technologie. Ihre Kernkompetenzen umfassen die Kühlung, Temperierung, Filtration sowie Mess- und Dosiertechnik. Mit 19 Standorten ist das Unternehmen aus Sassenberg im Münsterland auf allen wichtigen Märkten weltweit präsent. Die Gruppe ist in die Segmente Technology und Services untergliedert. Mittels Produktinnovationen und gezielten Zukäufen erschließt sich die Unternehmensgruppe kontinuierlich neue Branchen. Hierzu zählen sowohl Laserindustrie, Kunststoffverarbeitung, Werkzeugmaschinen als auch Industrie-, Stanz- und Umformtechnik, Batterie und Umrichter, Halbleiter, Elektromobilität und Medizin- und Scannertechnik. Darüber hinaus bietet technotrans ein breites Portfolio an Service- und Dienstleistungen an, das unter anderem Ersatzteile, Installationen, Wartung und technische Dokumentationen umfasst. Die Strategie der Unternehmensgruppe ist auf nachhaltige, am Ergebnis orientierte Entwicklung ausgerichtet. technotrans ist eine im Prime Standard notierte Aktiengesellschaft (ISIN: DE000A0XYGA7 / WKN: A0X YGA) und beschäftigt weltweit rund 1.329 Mitarbeiter. Im Geschäftsjahr 2017 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 205,1 Mio. Euro.











