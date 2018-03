DGAP-Ad-hoc: Adler Modemärkte AG / Schlagwort(e): Dividende





Adler Modemärkte AG: Dividendenvorschlag von EUR 0,05 pro Aktie für das Geschäftsjahr 2017





13.03.2018 / 13:31 CET/CEST





Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.





Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.





Haibach bei Aschaffenburg, 13. März 2018. Der Vorstand der Adler Modemärkte AG hat vorgeschlagen, die Dividendenzahlungen auf einem dem schwierigen Branchenumfeld angepassten Niveau wieder aufzunehmen und den Aktionären des Unternehmens für das Geschäftsjahr 2017 eine Dividende in Höhe von EUR 0,05 (Vorjahr: EUR 0) pro Stückaktie auszuschütten. Die Dividendenrendite auf Basis des XETRA-Schlusskurses 2017 beträgt 0,8%. Der Aufsichtsrat hat den Vorschlag in seiner heutigen Sitzung gebilligt. Über die endgültige Annahme entscheidet die Hauptversammlung am 9. Mai in Aschaffenburg. Die Bilanzpräsentation für das abgelaufene Geschäftsjahr erfolgt am 15. März 2018.

Kontakt:Adler Modemärkte AGInvestor RelationsKatrin SchreyerTel.: +49 6021 633 1828E-Mail: investorrelations@adler.de