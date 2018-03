DGAP-News: Wacker Neuson SE / Schlagwort(e): Finanzierung





(München, 14. März 2018) Der Münchener Baumaschinenhersteller Wacker Neuson hat ein Schuldscheindarlehen in Höhe von 100 Mio. USD erfolgreich begeben.







Die Wacker Neuson Group hat erstmals in ihrer Unternehmensgeschichte einen Schuldschein in US-Dollar über ihre Tochtergesellschaft Wacker Neuson Corporation in Menomonee Falls, USA platziert. Insgesamt sammelte der Konzern 100 Millionen Dollar ein. Die Laufzeiten des Schuldscheins liegen bei fünf und sieben Jahren. Die Konditionen sind im Vergleich zu ähnlichen US-Dollar-Emissionen günstig und liegen am unteren Ende der Vermarktungsspanne. Dies spricht für die weiterhin exzellente Bonität des internationalen Konzerns.







Bislang hatte Wacker Neuson sein wichtiges US-Geschäft von Deutschland aus über konzerninterne Darlehen finanziert. "Mit dem ersten US-Dollar Schuldschein stellen wir die Finanzierung unserer US-amerikanischen Tochtergesellschaft auf eigene Beine und schaffen vor Ort die finanzielle Grundlage für das starke Wachstum unserer Unternehmensgruppe in diesem sehr wichtigen Markt", erläutert Wilfried Trepels, Finanzvorstand der Wacker Neuson SE. Die US-Tochter ist Emittentin des Schuldscheins, die Vertragsdokumentation erfolgte allerdings nach deutschem Recht.







Als Arrangeur fungierte die Hessische Landesbank - wie schon beim 125-Millionen-Euro Schuldschein, den Wacker Neuson im Februar 2017 platziert hatte. Insgesamt ist es der dritte Schuldschein des Konzerns. Die erste Emission erfolgte im Jahr 2012.







Weiterhin wird die Wacker Neuson SE die bisherigen kurzfristigen Kreditlinien mit Banken durch drei mittelfristige Bankkreditlinien ersetzen. "Mit beiden Maßnahmen haben wir dann die Grundlage für eine langfristige Absicherung der Unternehmensfinanzierung zur Erreichung unserer Strategieziele 2022 geschaffen," ergänzt Wilfried Trepels.







Die Nettofinanzverschuldung des Konzerns lag zum 30. September 2017 bei 195 Mio. Euro, was einem Verschuldungsgrad von nur 18 Prozent entspricht. Die Finanzkennzahlen für das Gesamtjahr 2017 veröffentlicht der Konzern am 20. März 2018.







Ihr Ansprechpartner:

Wacker Neuson SE



Katrin Yvonne Neuffer



Leiterin Unternehmenskommunikation/



Investor Relations



Preußenstraße 41



80809 München



Tel. +49-(0)89-35402-173



katrin.neuffer@wackerneuson.com

www.wackerneusongroup.com





Über die Wacker Neuson Group



Die Wacker Neuson Group ist ein international tätiger Unternehmensverbund mit über 50 Tochterunternehmen und 140 eigenen Vertriebs- und Servicestationen. Als ein führender Hersteller von Baugeräten und Kompaktmaschinen bietet der Konzern seinen Kunden weltweit ein breites Produktprogramm, umfangreiche Service- und Dienstleistungsangebote sowie eine leistungsfähige Ersatzteilversorgung. Zur Wacker Neuson Group gehören die Produktmarken Wacker Neuson, Kramer und Weidemann. Das Leistungsangebot richtet sich vor allem an Kunden aus dem Bauhauptgewerbe, dem Garten- und Landschaftsbau, der Landwirtschaft, den Kommunen, der Recycling- und Energiebranche sowie an Bahnbetriebe und Industrieunternehmen. Der Konzern erzielte im Jahr 2016 einen Umsatz von 1,36 Mrd. Euro und beschäftigt rund 5.000 Mitarbeiter weltweit.



www.wackerneusongroup.com



