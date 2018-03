DGAP-Ad-hoc: Sedlmayr Grund und Immobilien KGaA / Schlagwort(e): Sonstiges





München, den 15.3.2018 - Die Sedlmayr Grund und Immobilien Kommanditgesellschaft auf Aktien mit Sitz in München ("Gesellschaft oder SGI genannt") gibt hiermit bekannt, dass uns heute per Einschreiben ein Brief der Sedlmayr Treuhandgesellschaft mit beschränkter Haftung mit Sitz in München ("STG") vom 14. März 2018 erreichte, wonach die STG als persönlich haftender Gesellschafter mit Vermögenseinlage gegenüber der Gesellschaft schriftlich eine förmliche Umwandlungserklärung im Sinne des § 29 Abs. 2 der Satzung der Gesellschaft abgegeben hat, um ihr Recht gemäß § 29 Abs. 1 der Satzung auszuüben, ihre Vermögenseinlage bei der SGI zum Ablauf des laufenden Geschäftsjahres vollständig in Aktienkapital umzuwandeln. Die Umwandlung in 74.293 Aktien betrifft die Festeinlage in Höhe von insgesamt EUR 1.931.618 und den Rücklagenanteil und erfolgt gemäß § 29 Abs. 4 der Satzung der Gesellschaft im Wege der Ausnutzung des bedingten Kapitals. Die STG scheidet danach gemäß § 29 Abs. 3 der Satzung der Gesellschaft zum Ablauf des laufenden Geschäftsjahres als persönlich haftender Gesellschafter der Gesellschaft aus.

Sedlmayr Grund und Immobilien Kommanditgesellschaft auf Aktien



vertreten durch den geschäftsführenden persönlich haftenden Gesellschafter



Sedlmayr Geschäftsführungsgesellschaft mbH