- Vorstand und Aufsichtsrat schlagen Dividende von 1,85 Euro/Aktie vor



- Dividendenrendite von 2,1 % auf Basis des Jahresendkurses 2017



- Alle Unternehmensziele 2017 erreicht



Oldenburg, 15. März 2018. Die CEWE Stiftung & Co. KGaA (SDAX, ISIN: DE 0005403901) schlägt ihren Aktionären die neunte Dividendenerhöhung in Folge vor. Nachdem CEWE im Jahr 2017 sämtliche Unternehmensziele erreicht hat, empfehlen Vorstand und Aufsichtsrat der Hauptversammlung, die am 6. Juni 2018 stattfinden wird, für das Geschäftsjahr 2017 eine Dividende von 1,85 Euro pro Aktie (Dividende im Vorjahr: 1,80 Euro). "Unsere Ertragskraft und unsere solide Bilanz ermöglichen uns im neunten Jahr in Folge eine absolut steigende Dividende", erläutert Dr. Olaf Holzkämper, Finanzvorstand der CEWE-Gruppe. Mit der vorgeschlagenen Dividende erhalten Aktionäre auf Basis des Jahresendkurses 2017 eine Dividendenrendite von 2,1 %.



CEWE FOTOBUCH und weitere CEWE-Marken tragen den Erfolg



Das Weihnachtsquartal hat mit einem Umsatzanstieg von 228,5 Mio. Euro auf 234,5 Mio. Euro und einem operativen Ergebnis (EBIT) von 46,1 Mio. Euro die Erwartungen voll erfüllt (EBIT Q4 2016: 42,9 Mio. Euro). Damit steht das 4. Quartal für 39,1 Prozent des Gesamtumsatzes und 93,6 Prozent der erwirtschafteten Erträge. Dabei trugen insbesondere Foto-Geschenke, CEWE KALENDER und auch die im Ladengeschäft ausgedruckten CEWE SOFORTFOTOS das Umsatzwachstum. Die Verkaufszahlen des CEWE FOTOBUCH lagen aufgrund des starken Weihnachtsgeschäfts im 4. Quartal sogar über dem Vorjahresniveau, so dass die negativen Auswirkungen der Umsatzsteuererhöhung von 7 % auf 19 % mehr als ausgeglichen wurden. "Unser CEWE FOTOBUCH und unsere weiteren Angebote rund um digitale Bilder sind mehr denn je beliebte Weihnachtsgeschenke. Unsere Kunden wissen, dass wir auch bei besonders hoher Auslastung in der Weihnachtszeit absolut qualitäts- und serviceorientiert arbeiten. Dabei können sie sich bei jeder Bestellung auf pünktliche Lieferung und eine ausgezeichnete Produktqualität verlassen. Dieses eingelöste Markenversprechen hat dazu geführt, dass die Kundenzufriedenheit nochmals gestiegen ist", so Dr. Christian Friege, Vorstandsvorsitzender von CEWE.



Sämtliche Absatzziele erreicht - Digitalquote nähert sich 100 %



CEWE hat die Transformation in ein reines Digitalunternehmen nahezu abgeschlossen: Mit 2,17 Mrd. produzierten Digitalfotos konnte CEWE die Zielsetzung von 2,08-2,18 Mrd. Digitalfotos im Jahr 2017 auf hohem Niveau erfüllen. Nur noch 47 Mio. Fotos von Filmen standen im vergangenen Jahr zu Buche. Die Digitalquote steigerte sich somit auf 97,8 % (2016: 97,5 %). Mit 6,02 Mio. verkauften Exemplaren ist das CEWE FOTOBUCH (Ziel 2017: 6,00-6,25 Mio. Exemplare) wesentlicher Erfolgsgarant des guten Ergebnisses. Doch auch die weiteren, wachstumsstarken Markenprodukte wie CEWE KALENDER, CEWE WANDBILDER, CEWE CARDS und weitere Foto-Geschenke zeigen hervorragende Ergebnisse.



ROCE weiterhin über 20 %



Die Eigenkapitalquote legte zum 31. Dezember 2017 um 2,1 Prozentpunkte auf 56,0 % (31. Dezember 2016: 53,8 %) zu. Auf Basis des operativen Ergebnisses (EBIT) von 49,2 Mio. Euro erreichte der Return on Capital Employed (ROCE) per 31. Dezember 2017 mit 20,1 % erneut ein gutes Niveau (31. Dezember 2016: 21,3 %). "Unsere starke Ertrags- und Finanzposition ermöglicht uns gezielte Wachstumsinitiativen. Wir möchten weiterhin unseren Aktionären auf absehbare Zeit eine möglichst steigende Dividende bieten", erklärte CFO Holzkämper.



Übernahmen versprechen weiteres Wachstum



In den vergangenen Monaten hat CEWE sowohl den Online-Druck-Anbieter Laserline als auch 80 % der Anteile an der führenden französischen Foto-App "Cheerz" übernommen. Mit beiden Akquisitionen setzt das Unternehmen je einen Wachstumsimpuls im Fotofinishing und im Kommerziellen Online-Druck und erwartet daraus nachhaltig positive Effekte auf den Wert des Gesamtunternehmens CEWE.



Sämtliche Angaben basieren auf den vorläufigen, noch nicht testierten Ergebnissen. Den vollständigen, testierten Jahresabschluss sowie die Prognose für das Geschäftsjahr 2018 wird CEWE im Rahmen der Bilanzpresse- und Analystenkonferenz am 22. März 2018 in Frankfurt am Main (Hotel Villa Kennedy) vorstellen.





Gesamtjahr 2017 im Vorjahres- und Zielvergleich (vorläufige Zahlen)



CEWE Konzern

Einheit

Ist 2016

Ziel 2017

Ist 2017

Digitalfotos

Mrd. Stck.

2,18

2,08-2,18

2,13

Fotos von Filmen

Mrd. Stck.

0,056

0,040-0,045

0,047

Fotos gesamt

Mrd. Stck.

2,23

2,12-2,23

2,17

CEWE FOTOBUCH

Mio. Stck.

6,2

6,00-6,25

6,02

Umsatz

Mio. Euro

593,1

585-615

599,4

EBIT

Mio. Euro

47,0

45-51

49,2

EBIT-Marge

%

7,9%



8,2%

EBT

Mio. Euro

46,2

44,5-50,5

48,9











Viertes Quartal 2017 (vorläufige Zahlen)



CEWE Konzern

Einheit

Q4-2016

Q4-2017

Abw. %

Abw. abs.

Digitalfotos

Mio. Stck.

768,0

772,0

+0,5%

+3,7

Fotos von Filmen

Mio. Stck.

11,5

9,9

-13,9%

-1,6

Fotos gesamt

Mio. Stck.

780

782

+0,3%

+2,1

CEWE FOTOBUCH

Mio. Stck.

2,4

2,4

+0,4%

+0,009

Umsatz

Mio. Euro

228,5

234,5

+2,6%

+6,0

EBIT

Mio. Euro

42,9

46,1

+7,2%

+3,1

EBIT-Marge

%

18,8%

19,6%





EBT

Mio. Euro

41,7

45,5

+9,1%

+3,8







Prozentabweichungen sind grundsätzlich mit den exakten Werten berechnet.



Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an:

CEWE Stiftung & Co. KGaA, Axel Weber (Investor Relations)



Tel.: 0441 / 404 - 2288, Fax: 0441 / 404 - 421, eMail: IR@cewe.de



Internet: cewe.de , cewe-fotobuch.de , cewe-photobook.com , cewe-print.de , viaprinto.de , SAXOPRINT.de



Alle CEWE-Apps sind in den App Stores verfügbar: CEWE FOTOWELT, CEWE POSTCARD, CEWE PURE und weitere Foto-Apps sowie die CEWE Investor Relations-App für iPad(c) oder Android-Tablet, mit Geschäfts- und Quartalsberichten, Präsentationen sowie der Nachhaltigkeitsberichterstattung.





Finanzterminkalender:



(soweit terminiert)





22.03.2018 Geschäftsbericht 2017



22.03.2018 CEWE Pressekonferenz 2018



22.03.2018 CEWE Analystenkonferenz 2018



22.03.2018 Pressemitteilung zum Jahresfinanzbericht 2017 und Ausblick 2018



19.04.2018 Bankhaus Lampe Deutschlandkonferenz 2018



14.05.2018 Veröffentlichung Zwischenbericht Q1-2018



14.05.2018 Pressemitteilung zum Zwischenbericht Q1-2018



06.06.2018 Hauptversammlung 2018



09.08.2018 Veröffentlichung Zwischenbericht Q2-2018



09.08.2018 Pressemitteilung zum Zwischenbericht Q2-2018



24.09.2018 Berenberg & Goldman Sachs German Corporate Conference 2018



25.09.2018 Baader Investment Conference 2018



13.11.2018 Veröffentlichung Zwischenbericht Q3-2018



13.11.2018 Pressemitteilung zum Zwischenbericht Q3-2018



26.11.2018 Deutsches Eigenkapitalforum 2018



Über CEWE: Der innovative Foto- und Online-Druckservice ist mit zwölf hoch technisierten Produktionsstandorten und ca. 3.500 Mitarbeitern in 24 europäischen Ländern als Technologie- und Marktführer präsent. CEWE lieferte im Jahr 2016 rund 2,2 Mrd. Fotos, 6,2 Mio. CEWE FOTOBUCH Exemplare sowie zahlreiche Foto-Geschenkartikel an mehr als 20.000 Handelskunden und erzielte damit einen Konzernumsatz von 593,1 Mio. Euro. Das Unternehmen setzt in der Fotobranche durch Innovationen rund um die Freude am Foto kontinuierlich neue Impulse. CEWE gehört beim Klimaschutz zu den führenden Unternehmen. Alle Markenprodukte der CEWE FOTOWELT werden komplett klimaneutral hergestellt. Im neuen Geschäftsfeld "Kommerzieller Online-Druck" werden Geschäftsdrucksachen über die Vertriebsplattformen CEWE-PRINT.de, SAXOPRINT und viaprinto vermarktet. 1961 von Senator h. c. Heinz Neumüller gegründet, ist CEWE seit 1993 an der Börse gelistet und derzeit Mitglied im SDAX.































