Sedlmayr Grund und Immobilien KGaA





Sedlmayr Grund und Immobilien KGaA: Umwandlung der Rechtsform





16.03.2018 / 13:33 CET/CEST





Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.





München, 16.3.2018 - Die Sedlmayr Geschäftsführungsgesellschaft mbH hat heute als geschäftsführender persönlich haftender Gesellschafter der Sedlmayr Grund und Immobilien Kommanditgesellschaft auf Aktien mit Sitz in München ("Gesellschaft") beschlossen, den Aktionären der Gesellschaft in einer voraussichtlich im Juni 2018 stattfindenden außerordentlichen Hauptversammlung vorzuschlagen, die Gesellschaft von der Rechtsform der Kommanditgesellschaft auf Aktien (KGaA) in die Rechtsform der Aktiengesellschaft (AG) umzuwandeln.



Grund für die voraussichtliche Umwandlung ist die Erklärung der Sedlmayr Treuhandgesellschaft mit beschränkter Haftung, ihre Vermögenseinlage als persönlich haftender Gesellschafter der Gesellschaft zum Ablauf des 30.9.2018 vollständig in Aktien umzuwandeln, (siehe Insiderinformation vom 15.3.2018).



Durch den Formwechsel nach dem Umwandlungsgesetz (UmwG) bleibt die Identität der Gesellschaft erhalten. Die Einzelheiten der Umwandlung werden zu einem späteren Zeitpunkt in einem zu erstellenden Umwandlungsbericht näher erläutert.



Sedlmayr Grund und Immobilien Kommanditgesellschaft auf Aktien



vertreten durch den geschäftsführenden persönlich haftenden Gesellschafter



Sedlmayr Geschäftsführungsgesellschaft mbH

















