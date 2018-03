DGAP-News: WashTec AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis





Pressemitteilung

WashTec schließt Geschäftsjahr 2017 mit Rekordwerten in Umsatz und Ergebnis ab

- Umsatz mit Mio. EUR 425,0 um 14,0 % und EBIT mit Mio. EUR 52,2 um 18,4 % über Vorjahr bei einer EBIT-Rendite von 12,3 %

- Alle Produkte und Kundengruppen entwickeln sich positiv im Vergleich zum Vorjahr

- Regionen Europa und Nordamerika wachsen deutlich in Umsatz und Ergebnis

- Dividendenvorschlag an die Hauptversammlung von EUR 2,45 je Aktie

- Ausblick 2018: Umsatzwachstum von rund drei Prozent bei einem deutlichen Anstieg des EBIT





Augsburg, 21. März 2018 - Die WashTec AG blickt - wie Ende Januar im Rahmen der vorläufigen Zahlen bereits veröffentlicht - auf ein sehr erfolgreiches Jahr 2017 zurück. WashTec erreichte bei einem Umsatz von Mio. EUR 425,0 (Vorjahr: Mio. EUR 372,8) ein Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) von Mio. EUR 62,1 (Vorjahr: Mio. EUR 53,4). Der Gewinn vor Steuern und Zinsen (EBIT) lag bei Mio. EUR 52,2 (Vorjahr: Mio. EUR 44,1). Die EBIT-Rendite belief sich damit auf 12,3 % (Vorjahr: 11,8 %). Die Regionen Europa und Nordamerika konnten sowohl Umsatz als auch ihr operatives Ergebnis deutlich verbessern. Das Ergebnis je Aktie stieg ebenfalls deutlich auf EUR 2,76 (Vorjahr: EUR 2,29) auf Grundlage einer durchschnittlichen Aktienzahl von 13.382.324 Stück (Vorjahr: 13.382.324 Stück). Die Mitarbeiterzahl erhöhte sich zum 31. Dezember 2017 auf 1.814 Mitarbeiter (Vorjahr: 1.767 Mitarbeiter).

Der Free Cashflow stieg auf Mio. EUR 28,1 (Vorjahr Mio. EUR 20,8). Wesentliche Gründe für den Anstieg waren die positive Geschäftsentwicklung, hohe Kundenanzahlungen zum Jahresende sowie geringere Investitionen in das Anlagevermögen. Die Dividendenzahlung von Mio. EUR 28,1 sowie höhere Zahlungen für Steuern aus den Vorjahren haben zu einer moderaten Steigerung der Nettofinanzverschuldung (flüssige Mittel abzüglich kurz- und langfristiger Finanzverbindlichkeiten) um Mio. EUR 2,6 auf Mio. EUR 7,1 geführt. Die Eigenkapitalquote blieb trotz einer gestiegenen Bilanzsumme bei soliden 40,3 % (Vorjahr: 40,1 %). Der ROCE (Rendite auf das eingesetzte Kapital) stieg von 24,9 % auf 29,1 %.

"Wir richten unser Handeln am Nutzen unserer Kunden aus, gleichzeitig arbeiten wir an der kontinuierlichen Verbesserung unserer Effizienz. So wurden wir im Wettbewerb »Fabrik des Jahres 2017« als Sieger für unsere hervorragende Standortentwicklung ausgezeichnet", so Dr. Volker Zimmermann, Vorstandsvorsitzender der WashTec AG anlässlich der heutigen Bilanzpressekonferenz.



Ausblick für das Geschäftsjahr 2018

Im Geschäftsjahr 2018 erwartet die Gesellschaft eine im Mehrjahresvergleich ähnliche und dem typischen Muster folgende Umsatzverteilung mit höheren Umsätzen im zweiten Halbjahr. Der Sondereffekt des ersten Halbjahrs 2017 mit erhöhten Umsätzen aufgrund von Großkundenaufträgen insbesondere in Nordamerika wird sich 2018 nicht wiederholen. Für das Gesamtjahr strebt WashTec ein Umsatzwachstum von rund drei Prozent bei einem deutlichen Anstieg des EBIT an. Auch beim Free Cashflow erwartet die Gesellschaft eine deutliche Steigerung.

Auf der diesjährigen Hauptversammlung am 30. April 2018 steht die Wiederwahl der Aufsichtsräte Dr. Günter Blaschke und Ulrich Bellgardt an. Es ist beabsichtigt, Herrn Dr. Blaschke im Fall seiner Wiederwahl in den Aufsichtsrat als Kandidaten für den Aufsichtsratsvorsitz vorzuschlagen.

Allgemeiner Risikohinweis

Eine Prognose ist mit Unsicherheiten versehen, die einen erheblichen Einfluss auf die prognostizierte Umsatz- und Ergebnisentwicklung haben können.

Den Geschäftsbericht über das Geschäftsjahr 2017, die Einladung zur Hauptversammlung und weitere Informationen zum Unternehmen finden Sie unter: www.washtec.de.

Über WashTec:

Die WashTec-Gruppe mit Sitz in Augsburg, Deutschland, ist der weltweit führende Anbieter von innovativen Lösungen rund um die Fahrzeugwäsche. Weltweit beschäftigt WashTec über 1.800 Mitarbeiter und ist mit eigenen Tochtergesellschaften in den Märkten Europa, Nordamerika sowie in Asien/Pazifik vertreten. Darüber hinaus ist WashTec mit selbstständigen Vertriebspartnern in rund 70 Ländern präsent.

Wesentliche Konzern-Kennzahlen:

Mio. EUR, IFRS

2017

2016

Veränderung in %

Umsatz

425,0

372,8

14,0

EBITDA

62,1

53,4

16,2

EBIT

52,2

44,1

18,4

EBIT-Rendite in %

12,3

11,8

-

EBT

51,6

43,6

18,3

Konzernergebnis

36,9

30,6

20,6

Ergebnis je Aktie1) (in EUR)

2,76

2,29

20,5

Dividende je Aktie(in EUR)

2,452)

2,10

16,7

Netto-Cashflow

38,8

39,9

-2,8

Free Cashflow

28,1

20,8

35,1

ROCE in %

29,1

24,9

-



Mio. EUR, IFRS

31. Dez. 17

31. Dez. 16

Veränderung abs.

Bilanzsumme

233,9

218,1

15,8

Eigenkapital

94,2

87,4

6,8

Eigenkapitalquote

40,3%

40,1%

-

Nettofinanzverschuldung

7,1

4,5

2,6

Net Operating Working Capital3)

86,7

87,3

-0,6

Mitarbeiter (zum 31.12.)

1.814

1.767

47



1) Grundlage: durchschnittlich 13.382.324 Aktien



2) Vorschlag an die Hauptversammlung



3) Forderungen aus L&L+ Vorräte - Schulden aus L&L - erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen







Kontakt:

WashTec AG

Argonstraße 7

86153 Augsburg



Tel.: +49 (0)821 - 55 84 - 0

