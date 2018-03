DGAP-Ad-hoc: SNP Schneider-Neureither & Partner SE / Schlagwort(e): Dividende





SNP | Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR



SNP SE führt Bilanzgewinn 2017 vollständig den Rücklagen zu und stärkt die Kapitalbasis



Heidelberg, 26. März 2018 - Der Verwaltungsrat der SNP Schneider-Neureither & Partner SE, (WKN: 720370, ISIN: DE0007203705), hat heute beschlossen, den Bilanzgewinn des abgelaufenen Geschäftsjahres 2017 vollständig zur Stärkung der Kapitalbasis der Gesellschaft einzusetzen. Der Bilanzgewinn wird dazu vollständig den Rücklagen zugeführt. In Folge dessen wird der Hauptversammlung der Gesellschaft vorgeschlagen, für das Geschäftsjahr 2017 keine Dividende auszuschütten. SNP konzentriert sich im Jahr 2018 nach den Zukäufen der Vorjahre verstärkt auf organisches Wachstum und den Ausbau des Softwaregeschäfts.



Der Konzernabschluss der Gesellschaft wird am Nachmittag des 28. März 2018 veröffentlicht.







Über SNP



Die SNP SE unterstützt Organisationen dabei, ihre Geschäftsmodelle anzupassen und neue Technologien zu nutzen. Software und Services der SNP vereinfachen es, betriebswirtschaftliche oder technische Änderungen in den Geschäftsanwendungen umzusetzen.



CrystalBridge(R) und SNP Transformation Backbone(R) with SAP Landscape Transformation sind zusammen die weltweit führende Software Suite für Datentransformationen, die Änderungen in IT-Systemen automatisiert analysiert, umsetzt und nachverfolgt. Sie bieten dadurch klare Qualitätsvorteile, gleichzeitig werden Zeitaufwand und Kosten bei Transformationsprojekten signifikant reduziert. Die SNP Gruppe beschäftigt weltweit über 1.350 Mitarbeiter.



Das Unternehmen mit Stammsitz in Heidelberg erzielte im Geschäftsjahr 2017 einen vorläufigen Umsatz von rund 122 Mio. EUR. Kunden sind global agierende Konzerne aus allen Branchen. Die SNP wurde 1994 gegründet, ist seit dem Jahr 2000 börsennotiert und seit August 2014 im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse (ISIN DE0007203705) gelistet. Seit 2017 firmiert das Unternehmen als Europäische Aktiengesellschaft (Societas Europaea/SE).



Weitere Informationen unter www.snpgroup.com



Ansprechpartner Investor Relations:



Marcel Wiskow



Telefon: +49 6221 6425-637



Fax: +49 6221 6425-470



E-Mail: investor.relations@snpgroup.com

http://www.snpgroup.com/de/Investor-Relations/

















