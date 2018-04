DGAP-News: GRENKE AG / Schlagwort(e): Sonstiges





Gelungener Jahresauftakt mit starkem Neugeschäft im ersten Quartal 2018

- Neugeschäft der GRENKE Gruppe im ersten Quartal 2018 um 22,8 % gewachsen

- eSignature erfreut sich hoher Beliebtheit, Anzahl der Verträge weiter gestiegen

- Zellteilung schreitet voran

Baden-Baden, den 4. April 2018: Mit einem kräftigen Neugeschäftswachstum im ersten Quartal schafft die GRENKE Gruppe die solide Grundlage für das Erreichen ihrer Ziele 2018. Das Neugeschäft der GRENKE Gruppe Leasing - das ist die Summe der Anschaffungskosten neu erworbener Leasinggegenstände - stieg gegenüber Vorjahr um 23,3 % auf 549,2 Mio. EUR (3M-2017: 445,6 Mio. EUR). Erfreulich entwickelte sich ebenso das Neugeschäft der GRENKE Gruppe Factoring. Die Summe der angekauften Forderungen nahm gegenüber Vorjahr um 19,6 % auf 116,8 Mio. EUR (3M-2017: 97,7 Mio. EUR) zu.

"2018 ist für uns ein ganz besonderes Jahr, denn wir blicken auf vier Jahrzehnte äußerst erfolgreicher Unternehmensgeschichte zurück. 40 Jahre, in denen wir gewachsen sind und uns auf globaler Ebene attraktive Märkte erschlossen haben. Das wichtigste jedoch ist, dass wir weiterhin die sich bietenden Wachstumschancen konsequent ergreifen und unsere innovativen Produkte herausstellen. Mit dem Neugeschäft des ersten Quartals 2018 sind wir auch in diesem Sinne mit dem Jahresauftakt sehr zufrieden.", kommentierte Antje Leminsky, seit



1. März 2018 Vorstandsvorsitzende der GRENKE AG, den Erfolg der ersten drei Monate.

Die Profitabilität des Neugeschäfts war bei anhaltend hohem Wachstum sehr zufriedenstellend: Im Segment Leasing betrug der Deckungsbeitrag 2 (DB2) 97,1 Mio. EUR nach 80,8 Mio. EUR in den ersten drei Monaten des vorangegangenen Geschäftsjahres. Dies entspricht einer DB2-Marge von 17,7 % nach 18,1 % im Vorjahreszeitraum. Die DB1-Marge der Leasingsparte (Deckungsbeitrag 1 zu Anschaffungswerten) betrug 12,7 % und erreichte einen Wert von 69,5 Mio. EUR (3M-2017: 12,4 % bzw. 55,1 Mio. EUR).

Besonders hervorzuheben ist, dass die Anzahl der per eSignature geschlossenen Verträge im ersten Quartal 2018 weiter gestiegen ist. Das innovative Angebot, mit dem sich ein Leasingvertrag vollständig digital abwickeln lässt, kam seit der Einführung 2015 bei insgesamt 72.766 Verträgen zum Einsatz. Erfreulich entwickelte sich zudem das finanzierte Produktportfolio, insbesondere hinsichtlich seiner seit 2017 verstärkt angestoßenen Diversifizierung. Der Anteil medizintechnischer Produkte und kleinerer Maschinen und Anlagen hat sich seither zusammengenommen spürbar auf 27,2 % nach 21,1 % erhöht.

Mit Blick auf unsere regionale Abgrenzung zeigten sich innerhalb unserer drei Leasing-Kernmärkte insbesondere Frankreich (+28,3 %) und Italien (+27,0 %) sehr wachstumsstark. Aber auch der Kernmarkt Deutschland erzielte ein sehr zufriedenstellendes Plus von 13,7 % gegenüber Vorjahr. Damit haben wir in allen drei Märkten Marktanteile hinzugewonnen. Unter den weiteren wichtigen internationalen Märkten ragt Spanien mit einem Neugeschäftswachstum von 36,2 % heraus. "Alle unsere Regionen befinden sich auf Wachstumskurs und insgesamt liegen wir im Leasing- wie auch im Factoring- und Bankgeschäft innerhalb des für das Gesamtjahr prognostizierten Korridors. Mit der erfolgreichen Emission einer fünfjährigen Festzinsanleihe über 200 Mio. EUR im März haben wir darüber hinaus schon einen wichtigen Schritt zur Finanzierung unseres weiteren Wachstums getan.", so Sebastian Hirsch, Mitglied des Vorstands der GRENKE AG.

Im Rahmen unserer Zellteilungsstrategie eröffneten wir im ersten Quartal 2018 jeweils einen neuen Standort in Kroatien und den Niederlanden. Darüber hinaus haben wir die Gesellschaften unserer früheren Franchisenehmer in Kroatien und den Vereinigten Arabischen Emiraten übernommen. "Die früheren Franchisenehmer haben in ihren jeweiligen Märkten hervorragende Arbeit geleistet und das Produktangebot von GRENKE fest bei den kleinen und mittleren Unternehmen vor Ort verankert. Wir freuen uns, ihre Gesellschaften nun vollständig in den Konzern integrieren zu können.", erläutert Sebastian Hirsch die Expansion der GRENKE Gruppe. GRENKE ist damit weltweit auf fünf Kontinenten mit 134 Standorten für seine Kunden präsent. Für den weiteren Jahresverlauf sind zusätzliche Zellteilungen sowie der Markteintritt in den baltischen Staaten und in Neuseeland in Vorbereitung.

Die GRENKE Gruppe verzeichnete von Januar bis März insgesamt 140.722 Leasinganfragen (davon international 118.122), aus denen 65.059 neue Leasingverträge (davon international 53.541) geschlossen wurden. Der mittlere Wert pro Leasingvertragsabschluss bewegte sich mit 8.441 EUR (3M-2017: 8.557 EUR) weiterhin auf dem geschäftstypischen Niveau.

Die Umwandlungsquote (Anfragen in Verträge) in der GRENKE Gruppe (Leasingsparte) lag bei 46 %. In unseren internationalen Märkten wurden 45 % der Anfragen in Verträge umgewandelt. Sie ist somit niedriger als in der DACH-Region mit 51 %.

Im Segment Factoring konnten wir das Neugeschäftsvolumen, wie eingangs bereits erwähnt, um 19,6 % auf 116,8 Mio. EUR (3M-2017: 97,7 Mio. EUR) steigern. Die Brutto-Marge des in Deutschland erzielten Neugeschäftsvolumens von 43,6 Mio. EUR bewegte sich mit 1,60 % (3M-2017: 1,69 %) auf weiterhin hohem Niveau. In unseren internationalen Märkten lag die Brutto-Marge des Neugeschäftsvolumens von 73,3 Mio. EUR bei 1,26 % (3M-2017: 1,15 %). Diese Marge bezieht sich auf den durchschnittlichen Zeitraum eines Factoring-Geschäftes von ca. 28 Tagen in Deutschland (3M-2017: ca. 27 Tage) und ca. 40 Tagen auf internationaler Ebene (3M-2017: ca. 38 Tage).

Die GRENKE Bank verzeichnete beim Kreditgeschäft für kleine und mittlere Unternehmen (inkl. Existenzgründungsfinanzierungen) einen erfreulichen Anstieg um 36,4 %. Absolut gesehen belief sich das Volumen per 31. März 2018 auf 9,0 Mio. EUR nach 6,6 Mio. EUR im Vorjahr. Das Einlagevolumen nahm um 29,3 % zu und betrug 576,6 Mio. EUR nach 446,2 Mio. EUR zum 31. März 2017.

Neugeschäftsentwicklung im Überblick (in Mio. EUR, Vorjahreszahlen angepasst)



3M-2018

3M-2017

Veränd. in %









Neugeschäft GRENKE Gruppe Leasing

549,2

445,6

23,3

- davon International

407,2

320,8

26,9

- davon Franchise-International

16,3

12,0

36,0

- davon DACH*

125,8

112,8

11,5

Westeuropa (ohne DACH)*

152,1

115,8

31,4

Südeuropa*

171,7

135,8

26,4

Nord/Osteuropa*

84,4

71,1

18,8

Übrige Regionen*

15,2

10,2

49,5

Neugeschäft GRENKE Gruppe Factoring

116,8

97,7

19,6

- davon Deutschland

43,6

42,1

3,5

- davon International

35,1

37,1

-5,3

- davon Franchise-International

38,1

18,5

106,4





3M-2018

3M-2017

Veränd. in %

GRENKE Bank







Einlagevolumen

576,6

446,2

29,3

Neugeschäft KMU-Kreditgeschäft



(inkl. Existenzgründungsfinanzierungen)

9,0

6,6

36,4

Deckungsbeitrag 2 (DB2) des Neugeschäfts







GRENKE Gruppe Leasing

97,1

80,8

20,1

- davon International

75,7

61,8

22,5

- davon Franchise-International

3,5

2,5

37,9

- davon DACH*

17,9

16,5

8,5

Westeuropa (ohne DACH)*

27,2

21,2

28,2

Südeuropa*

33,2

27,1

22,3

Nord/Osteuropa*

15,6

13,8

13,3

Übrige Regionen*

3,3

2,2

46,3



* Regionen: DACH: Deutschland, Österreich, Schweiz



Westeuropa (ohne DACH): Belgien, Frankreich, Luxemburg, Niederlande



Südeuropa: Italien, Kroatien, Malta, Portugal, Slowenien, Spanien



Nord- | Osteuropa: Dänemark, Finnland, Großbritannien, Irland, Norwegen, Schweden | Polen, Rumänien, Slowakei, Tschechien, Ungarn



Übrige Regionen: Australien, Brasilien, Chile, Kanada, Singapur, Türkei, VAE

Die Quartalsmitteilung über die ersten drei Monate 2018 wird das Unternehmen am 27. April 2018 veröffentlichen.

Weitere Informationen erhalten Sie von:

GRENKE AG



Investor Relations



Renate Hauss



Neuer Markt 2



76532 Baden-Baden



Telefon: +49 7221 5007-204



E-Mail: investor@grenke.de



Internet: http://www.grenke.de

Über GRENKE





Die GRENKE Gruppe (GRENKE) ist ein globaler Finanzierungspartner für kleine und mittlere Unternehmen. Kunden erhalten alles aus einer Hand: vom flexiblen Small-Ticket-Leasing über bedarfsgerechnete Bankprodukte bis zum praktischen Factoring. Die schnelle und einfache Abwicklung sowie der persönliche Kontakt zu Kunden und Partnern stehen dabei im Mittelpunkt.

1978 in Baden-Baden gegründet, ist das Unternehmen heute mit über 1.300 Mitarbeitern in 31 Ländern weltweit aktiv. Die GRENKE-Aktie ist an der Frankfurter Börse im SDAX gelistet (ISIN: DE000A161N30).

Weitere Informationen zu GRENKE sowie zu den Produkten unter: http://www.grenke.de