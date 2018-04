DGAP-Ad-hoc: Deutsche Bank AG / Schlagwort(e): Personalie





Deutsche Bank AG: Aufsichtsrat berät zu Vorstandsvorsitz





07.04.2018 / 23:11 CET/CEST





Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.





Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.





Der Aufsichtsrat der Deutschen Bank wird am Sonntagabend, den 8. April 2018, über den Vorstandsvorsitz beraten. Es ist vorgesehen, noch am selben Tag eine Entscheidung in diesem Zusammenhang zu treffen.