Frankfurt, 10. April 2018 - Die ZhongDe Waste Technology AG wurde darüber informiert, dass der Abschlussprüfer der Gesellschaft den Einzel- und des Konzernabschluss für das am 31. Dezember 2016 endende Geschäftsjahr mit einem Versagungsvermerk aufgrund von Prüfungshemmnissen versehen wird.



Die abschließenden Prüfungsberichte des Abschlussprüfers liegen der Gesellschaft bislang nicht vor. Sobald die Prüfungsberichte vorliegen, werden Vorstand und Aufsichtsrat der ZhongDe Waste Technology AG in enger Abstimmung die Versagungsgründe analysieren.



Die Gesellschaft beabsichtigt, den Einzel- und Konzernjahresabschluss für das am 31. Dezember 2016 bis zum 21. Mai 2018 zu veröffentlichen.







Über die ZhongDe Gruppe

Die ZhongDe Gruppe, als einer der führenden Akteure in der Müllverbrennungsindustrie in China, konzipiert, baut, finanziert und betreibt Müllverbrennungsanlagen, die durch die Verbrennung von Hausmüll und industriellen Abfällen Strom erzeugen. Nach dem Verkauf aller BOT-Projekte (Build, Operate and Transfer) fungiert die ZhongDe Group als EPC-Vertragspartner (Engineering, Procurement and Construction) bei der Entwicklung der Müllverbrennungsanlagen. Darüber hinaus konzentriert sich die Gruppe auf die Erkundung des Marktes für Kleinanlagen mit einer Entsorgungskapazität von etwa 200 bis 300 Tonnen Abfall pro Tag, die geringere Investitionen und kürzere Bauzeiten erfordern. Seit 1996 installierte die ZhongDe Gruppe bereits etwa 200 Müllverbrennungsanlagen in 13 Provinzen in ganz China. Die ZhongDe Gruppe wird sich kontinuierlich der umweltfreundlichen Industrie in China widmen.







