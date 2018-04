DGAP-News: Allerthal-Werke AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis/Dividende





Allerthal-Werke AG: Jahresüberschuss 2017/Dividendenvorschlag





- Jahresüberschuss 2017: 4.124 TEUR



- Dividendenvorschlag: 1,35 EUR / Stückaktie



Der Aufsichtsrat der Allerthal-Werke AG hat am 12.04.2018 den Jahresabschluss 2017 festgestellt. Im Geschäftsjahr 2017 konnte die Allerthal-Werke AG mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 4.124 TEUR ein Rekordergebnis erzielen (Vj. 1.689 TEUR). Das Ergebnis pro Aktie beträgt 3,44 EUR (Vj. 1,41 EUR).



Entsprechend dem Dividendenkonzept der Gesellschaft werden Vorstand und Aufsichtsrat der diesjährigen Hauptversammlung eine Dividendenausschüttung von 1,35 EUR / Stückaktie vorschlagen (Vj. Dividende von 0,50 EUR/Stückaktie).



Im Geschäftsjahr 2017 wurden aus Wertpapierverkäufen Erträge in Höhe von 4.419 TEUR realisiert (Vj. 2.683 TEUR). Dem standen Aufwendungen aus Wertpapierverkäufen in Höhe von 138 TEUR (Vj. 21 TEUR) gegenüber. Zudem waren im Berichtsjahr handelsrechtliche Zuschreibungen auf den Wertpapierbestand in Höhe von insgesamt 1.036 TEUR (Vj. 239 TEUR) ergebniswirksam vorzunehmen. Der Abschreibungsbedarf auf das Wertpapiervermögen stellte sich zum Jahresultimo auf 777 TEUR (Vj. 770 TEUR). Dividenden konnten im Berichtsjahr in Höhe von 423 TEUR (Vj. 282 TEUR) vereinnahmt werden. Die Zinserträge betrugen im Geschäftsjahr 2017 28 TEUR (Vj. 7 TEUR).



Der Wertpapierbestand im Anlagevermögen der Gesellschaft, der zu Anschaffungskosten oder niedrigeren Teilwerten ausgewiesen ist, belief sich zum Jahresultimo auf 21.177 TEUR (Vj. 14.977 TEUR). Der Wertpapierbestand im Umlaufvermögen betrug 74 TEUR (Vj. 3.746 TEUR). Hierbei ist zu berücksichtigen, dass die Anteile an der Esterer AG im Geschäftsjahr 2017 vom Umlauf- in das Anlagevermögen umgebucht wurden, da keine Veräußerungsabsicht mehr besteht. Die Nettofinanzverbindlichkeiten stellen sich zum 31.12.2017 auf ./. 755 TEUR (Vj. ./. 956 TEUR). Die bilanzielle Eigenkapitalquote verbesserte sich zum Jahresultimo 2017 auf 91,7 % (Vj. 89,1 %).



Das wirtschaftliche Eigenkapital je Allerthal-Aktie (anteiliges handelsrechtliches Eigenkapital zzgl. Kursreserven im Wertpapierbestand des Anlage- und Umlaufvermögens) hat sich - trotz der im Juli 2017 vorgenommenen Dividendenausschüttung von 0,50 Euro je Aktie - zum Jahresultimo 2017 weiter auf 21,93 Euro erhöht (16,61 Euro am 31.12.2016). Unter Berücksichtigung der Dividendenausschüttung entspricht dies einem Anstieg von 35 % im Geschäftsjahr 2017 (Vj. 8,9 %).



Das Andienungsvolumen, d.h. das gesamte Volumen von bereits gezahlten Abfindungen, deren Höhe derzeit gerichtlich auf Angemessenheit überprüft wird, ist im wirtschaftlichen Eigenkapital lediglich mit einem anteiligen Buchwert von 0,11 Euro je Allerthal-Aktie berücksichtigt. Im Berichtsjahr konnten aus dem Andienungsvolumen Nachbesserungen (ohne Zinsen) in Höhe von 58 TEUR (Vj. 50 TEUR) verbucht werden, die in den o.g. Erträgen aus Wertpapierverkäufen enthalten sind. Das gesamte Andienungsvolumen stellt sich zum 31. Dezember 2017 auf 40,2 Mio. Euro (38,9 Mio. Euro am 31.12.2016).



Ziel der Gesellschaft ist es, auch im laufenden Geschäftsjahr 2018 wieder an die positive Ergebnisentwicklung der letzten Jahre anzuknüpfen und das bilanzielle Eigenkapital zum Ende des Geschäftsjahres mit einer überdurchschnittlichen Rendite zu verzinsen. Zu berücksichtigen ist dabei, dass das Geschäftsjahr 2017 mit seinem Rekordjahresüberschuss nicht Maßstab für das Geschäftsjahr 2018 und zukünftige Geschäftsjahre sein kann.





Der Jahresabschluss und der Lagebericht für das Geschäftsjahr 2017 sind auf der Internetseite der Gesellschaft abrufbar.



Die diesjährige ordentliche Hauptversammlung der Allerthal-Werke AG findet am



23. Juli 2018 in Düsseldorf statt.



Köln, 12. April 2018



Der Vorstand



Ansprechpartner bei Rückfragen



Alfred Schneider



Vorstand der Allerthal-Werke AG



Friesenstraße 50, 50670 Köln



Tel. (02 21) 8 20 32 - 0



Fax (02 21) 8 20 32 - 30



E-Mail: silvia.schneider@allerthal.de



Internet: www.allerthal.de



























