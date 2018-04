DGAP-News: AYOXXA Biosystems GmbH / Schlagwort(e): Produkteinführung





AYOXXA bringt LUNARISTM Human 12-Plex Th17 Kit auf den Markt und erweitert damit sein Portfolio für die skalierbare Biomarker-Analyse



LUNARIS TM Th17 Cell Biology Kits für die quantitative Analyse von hoch spezifischen, löslichen, proinflammatorischen Th17-Markern in der translationalen Forschung







Zusammen mit dem LUNARIS TM Mouse 12-Plex Th17 Kit ermöglicht das neue Produkt vergleichende Studien der Th17-Zellaktivierung und ihrer Auswirkungen auf immunvermittelte Erkrankungen im Mausmodell und am Menschen, ohne dabei die Plattform wechseln zu müssen







Die Markteinführung ist ein weiterer Schritt zur Etablierung von AYOXXAs LUNARISTM als die Technologie der Wahl für die translationale Forschung vom Labor bis in die Klinik - vom Modell zum Menschen - von den reinen Daten bis hin zu den daraus gewonnenen Erkenntnissen



Köln, 18. April 2018 - AYOXXA Biosystems GmbH, ein internationales Biotechnologie-Unternehmen, das eine Reihe von Produkten und Dienstleistungen anbietet, die Fortschritte in der translationalen Proteomik ermöglichen, kündigte heute die Markteinführung von LUNARISTM Human 12-Plex Th17 Kit für die quantitative Validierung von löslichen pro-inflammatorischen T-Helfer 17 (Th17) -Zell-verwandten Markern an. Das neue Produkt erweitert den Katalog von Kits für die skalierbare Multiplex-Protein-Analyse und ergänzt das bereits im Handel erhältliche LUNARISTM Mouse 12-Plex Th17 Kit. In Kombination ermöglichen diese beiden Kits Forschern, vergleichende Studien der Th17-Zellaktivierung und ihrer Auswirkungen auf immunvermittelte Erkrankungen vom Mausmodell bis in die klinische Forschung auf einer einzigen validierten Plattform durchzuführen.



"Mit der Einführung des neuen LUNARISTM Th17 Kits haben wir unser Portfolio an Kits strategisch erweitert, um unsere Plattform als Technologie der Wahl für die translationale Forschung weiter zu etablieren. Das neue Kit ermöglicht es Wissenschaftlern, krankheitsbezogene Biomarker zu analysieren und Ergebnisse von Labormodellen auf klinische Studien am Menschen, vom Mausmodell auf den Menschen und von den reinen Daten bis hin zu den daraus gewonnenen Erkenntnissen zu übertragen", sagte Rodney Turner, CEO von AYOXXA. "Unser wachsendes Portfolio an krankheitsbezogenen Panels, wie die neuen LUNARISTM Th17-Kits, fördert das Verständnis zugrundeliegender komplexer biologischer Mechanismen und in der Folge die Entwicklung entsprechender Biomarkersignaturen sowie die Identifikation neuer Targets für die Medikamentenentwicklung, die Patientenstratifizierung und -überwachung."



"Als kommerzieller Partner für die Entdeckung translationaler Biomarker erweitert AYOXXA kontinuierlich sein Portfolio an Biomarker-Paneln und legt dabei den Schwerpunkt auf biologische Relevanz und klinische Einsatzmöglichkeit", sagte Wolfgang Kintzel, Co-CEO von AYOXXA. "Die Überlegenheit unseres LUNARISTM-Systems in Bezug auf Datenqualität, minimales Probenvolumen und Skalierbarkeit in Kombination mit höchster Flexibilität hinsichtlich Probenmaterial und analytischer Formate positioniert uns als führendes Unternehmen in der translationalen Proteinforschung. Das Interesse an unserer Technologie nimmt stetig zu, und wir arbeiten aktuell an mehreren Kooperationen im Bereich Pharma- und klinischer Panel-Entwicklung."



LUNARISTM Human & Mouse Th17 Cell Biology Kits



Validated, scalable, robust



Das LUNARISTM Human 12-Plex Th17 Kits beinhaltet wie das vergleichbare LUNARISTM Mouse 12-Plex Th17 Kit ein Panel hoch spezifischer Antikörper-Paare gegen CCL20, IFN-γ, IL-1β, IL-4, IL-6, IL-10, IL-17A, IL-17E, IL-17F, IL-21, IL-23 und TGF-β1. Diese Zytokine regulieren die Differenzierung von Th17-Zellen und ihrer Effektorfunktionen und spielen bei unterschiedlichen Erkrankungen, wie Autoimmunreaktionen und immunvermittelten Krankheiten sowie bei Allergien, Krebs, der mikrobiellen Abwehr und bei Transplantationen eine wichtige Rolle.



Besonders hervorzuheben ist, dass der neue Test die Möglichkeit bietet, die aktive Form des Wachstumsfaktors TGF-β1 ("Transforming Growh Factor beta1) zu messen, was die meisten vergleichbaren Assays nicht leisten. Das Fehlen oder Vorhandensein von TGF-β1 in Kombination mit anderen Zytokinen wie IL-1β, IL-6 oder IL-23, die mit diesem Assay ebenfalls abgedeckt werden, reguliert die Differenzierung von Th17-Zellen und ist daher für die finale Ausprägung der Immunantwort (schützend oder schädigend) wichtig.



Die LUNARISTM Th17 Cell Biology Kits sind für die Anwendung auf LUNARISTM optimiert, AYOXXAs proprietäre Plattform für die Multiplex-Proteinanalyse. Das automatisierte System wurde für einen einfachen und standardisierten Arbeitsablauf von der Probe bis zum Ergebnis konzipiert und lässt sich leicht in wissenschaftliche oder klinische Labor-Routineabläufe integrieren. Das System vereint die Routine in der Anwendung eines Immunassays mit einem bisher unerreicht niedrigen Bedarf an Probenvolumen, der Skalierbarkeit von Niedrig- bis Hochdurchsatzanwendungen und einer erstklassigen Datenqualität. Zu den Komponenten des Systems gehören ein LUNARISTM Fluoreszenz-Reader und eine automatisierte Best-in-Class-Analysesoftware für die bildbasierte, 100%-tige Auslesung aller Beads eines Reaktionsansatzes.



LUNARISTM Assays sind als klassische Sandwich-Immunassays mit fluorezenzbasierter Auswertung aufgebaut. Die BioChips und Assays werden sehr sorgfältig durch den Einsatz qualitativ hochwertiger Antikörper-Paare optimiert, um Multiplex-Formate mit höchster Testsensitivität und -spezifität und minimalen Kreuzreaktionen zu gewährleisten. Aufgrund des innovativen BioChip-Formats und des planaren Aufbaus können LUNARISTM-Assays mit Probenvolumina von nur drei Mikrolitern durchgeführt werden, was 1/10 des von vergleichbaren Multiplex-Technologien geforderten Volumens entspricht. Diese geringe Volumenanforderung ermöglicht die Multiplex-Proteinanalyse aus wertvollen und begrenzt verfügbaren Probenmaterialien.



Das neue LUNARISTM Human 12-Plex Th17 Kit ergänzt das bereits bestehende Portfolio standardisierter Biomarker Kits zur Erforschung von Entzündungen und Immunreaktionen sowie Testkits, die für eine breite Palette von Zytokinen und Wachstumsfaktoren sowie für spezifische Anwendungsbereiche, wie die Augenheilkunde, optimiert sind. Weitere Informationen zum LUNARISTM Kitportfolio finden Sie auf der AYOXXA Website .





Über Th17-Zellen



Ein Ungleichgewicht zwischen Th17-Zellen und anderen Immunzellen wird mit zahlreichen Erkrankungen, wie etwa Rheumatoider Arthritis, Schuppenflechte oder Multipler Sklerose in Verbindung gebracht. Th17-Zellen können grob in zwei Kategorien aufgeteilt werden: die schützenden Th17-Zellen, die sowohl IL-17A und IL-17F sowie IL-10 ausschütten und die hoch entzündlichen Th17-Zellen, die IL-17A, IL-17F, IL-22 und IFN-γ expremieren. Th17-Zellen, die über TGF-β1 und IL-6 aktiviert werden, fördern die Abwehrfunktion der Schleimhaut, stärken die Barrierefunktion intakten Gewebes und verkürzen die Immunantwort auf Pathogene. Th17-Zellen, die über IL-1β und IL-23-aktiviert werden, sind dagegen für die Entstehung chronischer Gewebeentzündungen bei Infektionen, Granulombildung und Autoimmunreaktionen verantwortlich.





Über AYOXXA



AYOXXA Biosystems GmbH ist ein international tätiges Unternehmen im Bereich Life Sciences mit Sitz in Köln (Deutschland) sowie Niederlassungen in Boston (USA) und Singapur. AYOXXA ermöglicht es seinen Kunden und Partnern mithilfe ihrer zuverlässigen und optimierten Plattformtechnologien richtungsweisende Erkenntnisse in allen Bereichen der Life Science Forschung zu generieren, die Entwicklung neuartiger Diagnostika sowie innovativer Therapien zu beschleunigen und Erfolge in der "Translational Science" auszubauen.



Mit LUNARISTM, seiner proprietären innovativen Beads-on-a-Chip-Multiplex-Plattform für eine umfassende Proteinanalyse, ebnet das Unternehmen den Weg für die Verwertung von Wissen aus der biologischen Grundlagenforschung zur Unterstützung klinischer Studien sowie des gesamten Arzneimittelentwicklungsprozesses. Mit seinen Vorteilen hinsichtlich Qualität, Flexibilität und Effizienz ermöglicht LUNARISTM eine vollständig skalierbare, quantitative Validierung von menschlichen Biomarkern in kleinsten biologischen Probenvolumen. AYOXXA vermarktet ein wachsendes Portfolio standardisierter, gebrauchsfertiger Panels zur Analyse verschiedener Biomarker mit Fokus auf die biologischen Prozesse von Entzündungen und Immunreaktionen.



Weitere Informationen finden Sie unter www.ayoxxa.com.



Folgen Sie AYOXXA auf LinkedIn.



LUNARISTM Produkte sind nur für den Einsatz in der Forschung gedacht und dürfen nicht für diagnostische Zwecke verwendet werden.





