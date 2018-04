DGAP-News: ADLER Real Estate AG / Schlagwort(e): Anleihe





ADLER Real Estate AG: Ausgabe neuer Schuldverschreibungen und Angebot zum Rückkauf bestehender Schuldverschreibungen

- ADLER plant Emission von erstrangigen unbesicherten Schuldverschreibungen in zwei Tranchen

- ADLER kündigt Rückkaufangebot für bis zu EUR 200 Mio. Nennbetrag der bestehenden EUR 500 Mio. 15/20 4,75% Schuldverschreibungen an

Berlin, 19. April 2018 - Die ADLER Real Estate AG beabsichtigt, erstrangige, unbesicherte Schuldverschreibungen in zwei Tranchen zu begeben. Die Schuldverschreibungen werden in einem eintägigen Bookbuildingverfahren im Wege von Privatplatzierungen qualifizierten Anlegern außerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika gemäß Regulation S angeboten. ADLER beabsichtigt, die Zulassung der Schuldverschreibungen zur Official List mit Handel im Main Market der Euronext Dublin zu beantragen.

Die Schuldverschreibungen werden voraussichtlich in zwei Tranchen mit Laufzeiten von 5 und 8 Jahren begeben. Der Zinscoupon wird im Bookbuildingverfahren ermittelt.

Der Nettoemissionserlös aus der Ausgabe von Schuldverschreibungen soll im Wesentlichen für die Refinanzierung des im Zusammenhang mit dem erfolgreichen Erwerb der Brack Capital Properties NV ("BCP") strukturierten Überbrückungskredits sowie für den Rückkauf im Rahmen eines Übernahmeangebots von bis zu EUR 200 Mio. Nennbetrag der bestehenden EUR 500 Mio. 4,75% Schuldverschreibungen15/20, der ebenfalls heute veröffentlicht wurde und am 27. April 2018 endet, sowie für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet werden.

Die Maßnahmen dienen der Verbesserung der durchschnittlichen Laufzeit der Finanzierungen (Weighted Average Maturity, WAM), der Verbesserung des FFO, der Senkung der Finanzierungskosten und der Verbesserung weiterer wesentlicher Finanzkennzahlen sowie dem schnelleren Erreichen eines Investment Grade Ratings der Gesellschaft.

J.P. Morgan Securities plc fungiert als Sole Global Coordinator, Deutsche Bank AG, Niederlassung London, Goldman Sachs International, J.P. Morgan Securities plc und Morgan Stanley & Co. International AG fungieren als Joint Bookrunner für das beschleunigte Bookbuildingverfahren.

