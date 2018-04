DGAP-Ad-hoc: Beate Uhse Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Insolvenz/Verkauf





Beate Uhse Aktiengesellschaft: Gläubiger stimmen Verkauf wesentlicher Vermögenswerte der Beate Uhse Netherlands B.V. an neu gegründete Tochtergesellschaft zu





19.04.2018 / 16:46 CET/CEST





Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.





Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.







Insider-Information gem. Art. 17 MAR





Beate Uhse Aktiengesellschaft: Gläubiger stimmen Verkauf wesentlicher Vermögenswerte der Beate Uhse Netherlands B.V. an neu gegründete Tochtergesellschaft zu







Flensburg, 19. April 2018. Die Beate Uhse Aktiengesellschaft (ISIN DE0007551400, WKN 755140) teilt mit, dass die heutige Gläubigerversammlung der niederländischen Tochtergesellschaft Beate Uhse Netherlands B.V. dem Verkauf wesentlicher Vermögenswerte an eine neu gegründete niederländische Tochtergesellschaft zugestimmt hat.



Die Zustimmung der Gläubiger der Beate Uhse Netherlands B.V. war eine weitere, entscheidende Voraussetzung für die Umsetzung des Insolvenzplans der Beate Uhse AG. Der Plan sieht vor, dass die werthaltigen und überlebensfähigen Teile des Erotik-Konzerns in die neue Tochtergesellschaft namens "be you GmbH" überführt werden.



Sobald alle formellen aufschiebenden Bedingungen erfüllt sind, kann die ebenfalls neu gegründete niederländische Tochtergesellschaft der be you GmbH, die "Pabo 4.0 B.V.", wie geplant die werthaltigen Assets der Beate Uhse Netherlands B.V. zu einem marktkonformen Preis erwerben. Bei diesen Vermögenswerten handelt es sich im Wesentlichen um das komplette Geschäft Belgien, das Geschäft Frankreich, das Lizenzgeschäft mit ausländischen Namensrechten sowie den Versandhandel. Im Rahmen der Übernehme sind noch Bedingungen zu erfüllen, so dass mit einer vollständigen Umsetzung Mitte Mai gerechnet werden kann. Auf dieser Basis erfolgt dann der geplante Neuaufbau der Beate Uhse.





Über die Beate Uhse AG: Das Unternehmen Beate Uhse wurde 1946 gegründet und ist als europaweit tätiger Erotikkonzern heute mit rund 345 Mitarbeitern (FTE) in sieben Ländern aktiv. Beate Uhse steht für über 70 Jahre Branchenerfahrung und Expertise in der Erotikbranche und verfügt über eine sehr hohe Markenbekanntheit. Der Fokus liegt auf dem B2C, der durch zwei zentrale Vertriebskanäle E-Commerce und stationärer Einzelhandel - abgedeckt wird und die im Rahmen der Cross-Channel-Strategie eng miteinander verzahnt sind. Seit Mai 1999 ist die Aktie der Beate Uhse (XETRA:USE.DE) an der Frankfurter Börse gelistet. Mehr unter www.beate-uhse.ag.





Kontakt



Beate Uhse AG



Vorstand Michael Specht



Schleidenstraße 3, 22083 Hamburg



Gutenbergstraße 12, 24941 Flensburg



Tel. +49(0)40 555 029 888 1

ir_mail@beate-uhse.de

















19.04.2018 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de