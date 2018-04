DGAP-Ad-hoc: Fresenius SE & Co. KGaA / Schlagwort(e): Fusionen & Übernahmen





Fresenius kündigt Übernahmevereinbarung mit Akorn



Fresenius hat heute beschlossen, die Übernahmevereinbarung mit Akorn zu kündigen, weil Akorn mehrere Vollzugsvoraussetzungen nicht erfüllt hat.



Der Entscheidung liegen unter anderen schwerwiegende Verstöße gegen FDA1-Vorgaben zur Datenintegrität bei Akorn zugrunde, die während der von Fresenius eingeleiteten, unabhängigen Untersuchung gefunden wurden. Fresenius hat Akorn angeboten, diese Entscheidung aufzuschieben, um Akorn weitere Gelegenheit zu geben, die eigene Prüfung abzuschließen und Fresenius zusätzliche relevante Informationen bereitzustellen. Akorn hat dieses Angebot abgelehnt.



1 FDA: Food and Drug Administration (US-amerikanische Gesundheitsbehörde)



Fresenius SE & Co. KGaA,



vertreten durch Fresenius Management SE



Der Vorstand



Bad Homburg v.d.H., 22. April 2018



Mitteilende Person:



Markus Georgi



Senior Vice President Investor Relations



T: +49 (0) 6172 608-2485



markus.georgi@fresenius.com



