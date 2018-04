DGAP-Ad-hoc: SGL CARBON SE / Schlagwort(e): Quartalsergebnis/Prognoseänderung





Vorläufiges Ergebnis 1. Quartal 2018: Hohe positive Einmaleffekte und gute operative Entwicklung führen zu leichter Prognoseerhöhung für das Konzernergebnis 2018







Wiesbaden, 24. April 2018. SGL Carbon SE erwartet im 1. Quartal 2018 ein Konzernergebnis zwischen 30 und 33 Mio. EUR (Q1/2017: minus 0,3 Mio. EUR) vor allem getrieben durch positive Einmaleffekte wie folgt:







Das EBIT vor Sondereinflüssen im 1. Quartal 2018 beinhaltet zwei dieser Effekte. Ein Grundstücksverkauf in Kanada erhöht das EBIT vor Sondereinflüssen um rund 4 Mio. EUR. Aus der Anwendung von IFRS 15 ergibt sich ein positiver Ergebniseffekt von rund 5 bis 6 Mio. EUR, der sich aus einem temporären Lageraufbau und höherer als geplanter Verkaufspreise im Marktsegment Batterie & sonst. Energie im Geschäftsbereich GMS zusammensetzt. Ohne die o.g. Effekte bewegt sich das EBIT vor Sondereinflüssen zwischen 11 und 12 Mio. EUR und damit im Rahmen der Erwartungen (Q1/2017: 9,6 Mio. EUR).







Sondereinflüsse: Aus der Vollkonsolidierung des ehemaligen Joint Ventures mit der BMW Group (SGL ACF) wird eine Anpassung an den Fair Value der anteilig konsolidierten Beteiligung zum Akquisitionszeitpunkt notwendig. Dies führt im 1. Quartal 2018 zu einem positiven, nicht zahlungswirksamen Ergebnisbeitrag von 25 bis 30 Mio. EUR auf das EBIT nach Sondereinflüssen. Demgegenüber stehen aus der vorläufigen Kaufpreisallokation (ppa) eine Erhöhung der Abschreibungen um rund 10 bis 11 Mio. EUR p.a. bis 2021.







Der Umsatz im 1. Quartal 2018 ist deutlich angestiegen auf 260 bis 265 Mio. EUR (Q1/2017: 216,3 Mio. EUR). Etwas mehr als die Hälfte des Umsatzanstiegs ist auf die Vollkonsolidierung der ehemaligen Joint Ventures mit BMW und Benteler (und unter Berücksichtigung des Abgangs von SGL Kümpers) sowie den oben beschriebenen Effekt aus IFRS 15 zurückzuführen.







Das gute erste Quartal 2018 bestätigt mindestens unsere Gesamtjahresprognose für das EBIT vor ppa und Sondereinflüssen. Hier erwarten wir eine leicht überproportionale Entwicklung im Vergleich zum Umsatzwachstum.







Aufgrund der in Summe positiven Sondereinflüsse erhöhen wir leicht unsere Prognose für das Konzernergebnis der fortgeführten Aktivitäten und erwarten nun ein Ergebnis im niedrigen zweistelligen Mio. EUR Bereich (bisherige Prognose: schwarze Null).







Der vollständige Bericht zum 1. Quartal 2018 wird wie geplant am 8. Mai 2018 veröffentlicht. Die Verwendung von Kennzahlen in dieser Mitteilung erfolgt analog der Definition im Geschäftsbericht 2017 abrufbar unter www.sglgroup.com.







