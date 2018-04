DGAP-Ad-hoc: UmweltBank Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Beteiligung/Unternehmensbeteiligung





UmweltBank Aktiengesellschaft: Hauptaktionärin veräußert Beteiligung außerbörslich





25.04.2018 / 20:18 CET/CEST





Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.





Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.







Die Hauptaktionärin der UmweltBank AG (die "Gesellschaft"), die UmweltVermögen Beteiligungs AG ("UVM") hat den Vorstand der Gesellschaft heute darüber in Kenntnis gesetzt, dass sie ihre Beteiligung (4.350.000 Aktien, das entspricht 15,6 % des Grundkapitals der Gesellschaft) im Rahmen einer Privatplatzierung mit Wirkung zum 2. Juli 2018 an die GLS Gemeinschaftsbank eG, Bochum, veräußert hat. Der Vollzug steht noch unter dem Vorbehalt der positiven Beurteilung durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht. Die UVM wird damit nach Vollzug der Transaktion nach Kenntnis des Vorstands der Gesellschaft nicht mehr an der Gesellschaft beteiligt sein.





Mitteilende Person: Goran Basic, Vorstand





Kontakt:



UmweltBank AG



Thorsten Boiger, Vorstandsreferat



Laufertorgraben 6



90489 Nürnberg



Tel.: 0911 / 5308 - 0



E-Mail: vorstand@umweltbank.de



www.umweltbank.de















25.04.2018 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de