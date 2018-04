DGAP-News: SINGULUS TECHNOLOGIES AG / Schlagwort(e): Auftragseingänge/Verkauf





SINGULUS TECHNOLOGIES meldet Eingang weiterer Anzahlung über einen zweistelligen Euro Millionenbetrag für CIGS Produktionsanlagen





26.04.2018 / 17:20







Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.





Presseinformation



SINGULUS TECHNOLOGIES meldet Eingang weiterer Anzahlung über einen zweistelligen Euro Millionenbetrag für CIGS Produktionsanlagen



Weiter erfolgreich bei CIGS Produktionsanlagen



Auftragseingang für CIGS liegt in 2018 damit bei über 40 Mio. Euro



Gesamter Auftragsbestand derzeit bei über 130 Mio. Euro

Kahl am Main, 26. April 2018 - Die SINGULUS TECHNOLOGIES AG (SINGULUS TECHNOLOGIES) hat von ihrem Kunden China National Building Materials (CNBM), China, die vereinbarte Anzahlung bezüglich des am 21. Dezember 2017 unterzeichneten Vertrags über die Lieferung von fünf Selenisierungsanlagen des Typs CISARIS zur Produktion von CIGS-Solarmodulen erhalten. Mit der Lieferung dieser weiteren fünf CISARIS-Selenisierungsanlagen wird die Fabrik in der Stadt Bengbu, Provinz Anhui, von 150 MW auf eine Produktionskapazität von insgesamt 300 MW erweitert. Für diesen Standort sind insgesamt 1.500 MW geplant.



In den letzten Tagen hatte SINGULUS TECHNOLOGIES für die Lieferung von CIGS Produktionsanlagen des Typs TENUIS II für nasschemische Beschichtungsprozesse mit der Tochtergesellschaft eines großen, börsennotierten Energieunternehmens und Produzenten von Solarmodulen aus China bereits eine weitere Liefervereinbarung mit einem Volumen von über 10 Mio. EUR. getroffen und die einhergehende Anzahlung vereinnahmt.



Dr. -Ing. Stefan Rinck, Vorsitzender des Vorstands: "Unser Unternehmen hat alleine in den ersten Monaten 2018 Anzahlungen für CIGS Produktionsanlagen mit einem Auftragsvolumen von über 40 Mio. EUR erhalten. Wir können damit unsere führende Position bei der Lieferung von Produktionsanlagen für CIGS Solarmodule weiter ausbauen. Unser gesamter Auftragsbestand liegt damit derzeit bei über 130 Mio. EUR."



SINGULUS TECHNOLOGIES bietet weltweit das umfassendste Portfolio an Fertigungsmaschinen für die wesentlichen Produktionsschritte für CIGS Solarmodule an.



SINGULUS TECHNOLOGIES - Innovationen für neue Technologien





SINGULUS TECHNOLOGIES baut innovative Maschinen und Anlagen für effiziente und ressourcenschonende Produktionsprozesse. Die Strategie von SINGULUS TECHNOLOGIES besteht in der Entwicklung, dem Bau und der Lieferung von Maschinen unter Nutzung der bestehenden Kernkompetenzen.



Die Kernkompetenzen beinhalten die Beschichtungstechnik, Oberflächenbehandlung, die Nasschemie sowie thermische Verfahrensprozesse. Das Unternehmen bietet Maschinen an, die weltweit in den Bereichen Solar, Halbleitertechnik, Medizintechnik, Consumer Goods und Optical Disc eingesetzt werden. Bei allen Maschinen, Verfahren und Applikationen nutzt SINGULUS TECHNOLOGIES das Know-how in den Bereichen Automatisierung und Prozesstechnik.



Kontakt:



SINGULUS TECHNOLOGIES AG, Hanauer Landstraße 103,



D-63796 Kahl/Main, WKN A1681X / ISIN DE000A1681X5



Maren Schuster, Investor Relations, Tel.: + 49 (0) 160 9609 0279



Bernhard Krause, Unternehmenssprecher, Tel.: + 49 (0) 1709202924



























26.04.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de