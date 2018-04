DGAP-Ad-hoc: FinLab AG / Schlagwort(e): Kapitalmaßnahme





FinLab AG beschließt Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital mit einem Volumen von rund 5,2 Mio. Euro



Frankfurt am Main, 30.04.2018, Der Vorstand der FinLab AG (ISIN: DE0001218063; Ticker: A7A.GR) hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrates beschlossen, das Grundkapital der Gesellschaft von derzeit 4.988.670,00 Euro um 250.000 Euro auf 5.238.670,00 Euro durch Ausgabe von 250.000 neuen, auf den Namen lautenden Stückaktien mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital von 1,00 Euro durch teilweise Ausnutzung des bestehenden genehmigten Kapitals gegen Bareinlage zu erhöhen. Das Bezugsrecht der bestehenden Aktionäre wurde ausgeschlossen. Als Zeichner wurde ausschließlich das Versorgungswerk der Zahnärztekammer Berlin K.d.ö.R zugelassen. Der Platzierungspreis für die neuen Aktien beträgt EUR 20,75 je Aktie, was ein Gesamtvolumen von ca. 5,2 Mio. EUR ausmacht. Die neuen Aktien sind ab dem Geschäftsjahr 2017 dividendenberechtigt. Die Transaktion wird von der Hauck&Aufhäuser AG begleitet.



Stefan Schütze, Vorstand der FinLab AG kommentiert: "Wir freuen uns, mit dem Versorgungswerk der Zahnärztekammer Berlin ("VZB") einen renommierten Investor gewonnen zu haben, der unsere Investmentstrategie und -philosophie unterstützt sowie die FinLab AG bei ihrer weiteren Entwicklung begleiten wird."



Ralf Wohltmann, Direktor des VZB ergänzt: "Wir haben die Entwicklung der FinLab AG schon länger verfolgt und uns nun für ein Investment entschieden, weil uns die Investitionsstrategie und das Management Team überzeugt haben".





Über die FinLab AG:

Die börsennotierte FinLab AG (WKN 121806 / ISIN DE0001218063 / Tickersymbol: A7A) ist einer der ersten und größten auf den Financial Services Technologies ("fintech") Bereich fokussierten Company Builder und Investoren in Europa. Der Schwerpunkt von FinLab ist die Entwicklung deutscher fintech-Start-up-Unternehmen sowie die Bereitstellung von Wagniskapital für deren Finanzbedarf, wobei jeweils eine langfristige Beteiligung und Begleitung der Investments angestrebt wird. Darüber hinaus investiert FinLab global im Rahmen von Venture-Runden in fintech-Unternehmen, vor allem in den USA und in Asien.



Über das Versorgungswerk der Zahnärztekammer Berlin:



Das Versorgungswerk der Zahnärztekammer Berlin (VZB), gegründet zum 01.10.1965, ist die Pflichtversorgungseinrichtung der Zahnärzte in Berlin, Bremen und Brandenburg.

















