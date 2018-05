DGAP-News: First Sensor AG / Schlagwort(e): Sonstiges





Industrie 4.0: First Sensor weitet Zusammenarbeit mit kanadischem Technologieführer für Machine Vision aus

- Laufzeit des Zusatzvertrags für Imagesensor-Boards bis 2019

- Voraussichtliches Umsatzvolumen in 2018 insgesamt rund 4 Millionen Euro

- Weitere Stärkung der Kamerakompetenz und des Nordamerika-Footprints

Die First Sensor AG, Entwickler und Hersteller von Standardprodukten und kundenspezifischen Sensorlösungen, produziert für einen kanadischen Technologieführer im Bereich Machine Vision Imagesensor-Boards für eine neue Kameraserie zur visuellen Inspektion in der Industrie. Die zunächst bis Mai 2019 geltende Vereinbarung hat ein voraussichtliches Umsatzvolumen von rund 2 Millionen Euro. Sie ergänzt einen bereits bestehenden Auftrag für die Aufbau- und Verbindungstechnik von Imagesensoren für Kameraboards, mit dem im vergangenen Jahr knapp 3 Millionen Euro erwirtschaftet wurden.

"Heute wird fast jedes im Haushalt verfügbare Display vom Handybildschirm bis zum Fernseher noch während der Produktion mit Produkten unseres Kunden inspiziert, um für den Endverbraucher ein optimales Bilderlebnis sicherzustellen", erklärt Dr. Dirk Rothweiler, CEO der First Sensor AG. Die Zusammenarbeit mit dem international tätigen Experten für industrielle Bildverarbeitung und maschinelles Sehen besteht dabei bereits seit fast 15 Jahren. Ausschlaggebend für die Erweiterung ist die technologische Expertise der Dresdner First Sensor Microelectronic Packaging GmbH in der Verarbeitung optischer Sensoren sowie bei der Montage großer und langer Chips. "Unsere Kompetenz im Umgang mit besonders großen Sensorchips ist nicht nur die Grundlage für die langjährige erfolgreiche Zusammenarbeit mit diesem nordamerikanischen Schlüsselkunden, sondern auch entscheidend, wenn es in der Industrie 4.0 um die Weiterentwicklung der bildbasierten Inspektion und die Vision vom maschinellen Sehen geht", so Rothweiler. Industrielle Systeme nutzen Kamerabilder vor allem in der Automatisierungstechnik und Qualitätssicherung.

First Sensor bietet Kunden nicht nur Packaging-Lösungen für Industrie- und Medizintechnikkameras an, sondern entwickelt und produziert auch eigene Kamerasysteme für Automobilmarkt sowie Nutz- und Sonderfahrzeuge und landwirtschaftliche Maschinen. So hat das Unternehmen erst kürzlich den nächsten Schritt in die Volumenproduktion von Kameras für Fahrassistenzsysteme gemacht und das Produktportfolio um die industrialisierte Kamerafamilie "Blue Next" erweitert. Gefertigt werden die mit der Highspeed-Schnittstelle APIX für die Punkt-zu-Punkt-Konnektivität in Fahrzeugen ausgestatteten Kameras bei der First Sensor Mobility GmbH, dem zweiten First Sensor-Standort in Dresden.

Im Wachstumsmarkt Sensorik entwickelt und produziert First Sensor Standardprodukte und kundenspezifische Lösungen für die stetig zunehmende Zahl von Anwendungen in den Zielmärkten Industrial, Medical und Mobility. Basierend auf bewährten Technologieplattformen entstehen Produkte vom Chip bis zum komplexen Sensorsystem. Trends wie Industrie 4.0, autonomes Fahren oder die Miniaturisierung der Medizintechnik werden das Wachstum zukünftig überproportional beflügeln. First Sensor wurde 1991 in Berlin gegründet und ist seit 1999 an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert [Prime Standard Ι WKN: 720190 Ι ISIN: DE0007201907 Ι SIS]. Weitere Informationen: www.first-sensor.com.

Aussagen in diesem Bericht, die sich auf die zukünftige Entwicklung beziehen, basieren auf unserer sorgfältigen Einschätzung zukünftiger Ereignisse. Die tatsächlichen Ergebnisse des Unternehmens können von den geplanten Ergebnissen erheblich abweichen, da sie von einer Vielzahl von Markt- und Wirtschaftsfaktoren abhängen, die sich teilweise dem Einfluss des Unternehmens entziehen.

