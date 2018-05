DGAP-News: ADLER Real Estate AG / Schlagwort(e): Personalie





Hauptversammlung ernennt neues Mitglied des Aufsichtsrats



- Claus Jorgensen zum neuen Mitglied des Aufsichtsrats ernannt



- Thilo Schmid in seiner Funktion bestätigt



Berlin, 30. Mai 2018 - Die Hauptversammlung der ADLER Real Estate AG hat heute Claus Jorgensen zum neuen Mitglied des Aufsichtsrats gewählt. Das frühere Mitglied Thomas Katzuba von Urbisch hatte sein Amt aus persönlichen Gründen niedergelegt. Jorgensen, der Wirtschaftswissenschaften, Wirtschaftsprüfung und Finanzen studiert hat, übernimmt mit sofortiger Wirkung die Position des Finanzexperten im Aufsichtsrat. Er bringt 20 Jahre an Kapitalmarkterfahrung aus Tätigkeiten in führenden internationalen Finanzinstitutionen mit. Zurzeit ist er Leiter des Bereichs High Yield Research and Strategy bei der Fairwater Capital LLP, London.



In seiner Position als Mitglied des Aufsichtsrats wurde zudem Thilo Schmid bestätigt. Schmid gehört dem Aufsichtsrat seit 2014 an und vertritt die Interessen eines der Hauptaktionäre, der Wecken & Cie, Basel, Schweiz, die aktuell 17,8 Prozent der Anteile an der ADLER Real Estate AG hält.



Die dritte Position im Aufsichtsrat stand nicht zur Neuwahl oder Verlängerung an, sie bleibt unverändert vom Vorsitzenden des Gremiums Dr. Dirk Hoffmann besetzt.





