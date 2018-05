Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen





30.05.2018 / 17:30







Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.









































1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen







a) Name

Titel:



Vorname:

Katharina Sophia

Nachname(n):

Urbon



2. Grund der Meldung







a) Position / Status

Person steht in enger Beziehung zu:

Titel:



Vorname:

Pierre-Pascal

Nachname(n):

Urbon

Position:

Vorstand







b) Erstmeldung



3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht







a) Name

SMA Solar Technology AG





b) LEI

529900Q6JQHI8X451Q21



4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften







a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art:

Aktie

ISIN:

DE000A0DJ6J9





b) Art des Geschäfts

Verkauf





c) Preis(e) und Volumen

Preis(e)

Volumen

51,25 EUR





10250,00 EUR



51,20 EUR





40960,00 EUR



51,25 EUR





12351,25 EUR



51,25 EUR





38898,75 EUR



51,25 EUR





10250,00 EUR



51,20 EUR





24473,60 EUR



51,20 EUR





24678,40 EUR



51,20 EUR





2048,00 EUR



51,60 EUR





2528,40 EUR



51,55 EUR





2783,70 EUR



51,50 EUR





8343,00 EUR



51,45 EUR





5145,00 EUR



51,40 EUR





38550,00 EUR



51,40 EUR





3084,00 EUR



51,40 EUR





5140,00 EUR



51,40 EUR





29092,40 EUR



51,40 EUR





8172,60 EUR



51,60 EUR





3973,20 EUR



51,40 EUR





5294,20 EUR



51,35 EUR





42107,00 EUR



51,35 EUR





37844,95 EUR



51,30 EUR





4873,50 EUR



51,30 EUR





8618,40 EUR



51,20 EUR





1536,00 EUR



51,15 EUR





6905,25 EUR



51,10 EUR





17322,90 EUR



51,10 EUR





25039,00 EUR



51,10 EUR





28462,70 EUR



51,10 EUR





22943,90 EUR







d) Aggregierte Informationen

Preis

Aggregiertes Volumen

51,2685 EUR





471670,1000 EUR







e) Datum des Geschäfts

2018-05-29; UTC+2





f) Ort des Geschäfts

Außerhalb eines Handelsplatzes



a) Namea) Position / Statusb) Erstmeldunga) Nameb) LEIa) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennungb) Art des Geschäftsc) Preis(e) und Volumend) Aggregierte Informationene) Datum des Geschäftsf) Ort des Geschäfts

























30.05.2018 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de