Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen





30.05.2018 / 17:30







1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen







a) Name

Titel:



Vorname:

Pierre-Pascal

Nachname(n):

Urbon



2. Grund der Meldung







a) Position / Status

Position:

Vorstand







b) Erstmeldung



3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht







a) Name

SMA Solar Technology AG





b) LEI

529900Q6JQHI8X451Q21



4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften







a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art:

Aktie

ISIN:

DE000A0DJ6J9





b) Art des Geschäfts

Verkauf





c) Preis(e) und Volumen

Preis(e)

Volumen

53,00 EUR





12667,00 EUR



53,00 EUR





5300,00 EUR



53,00 EUR





10070,00 EUR



53,00 EUR





5300,00 EUR



53,00 EUR





2703,00 EUR



53,00 EUR





5618,00 EUR



53,00 EUR





5618,00 EUR



53,00 EUR





2597,00 EUR



53,00 EUR





36676,00 EUR



53,00 EUR





18338,00 EUR



53,00 EUR





26659,00 EUR



53,00 EUR





26659,00 EUR



53,00 EUR





11872,00 EUR



53,00 EUR





8321,00 EUR



53,00 EUR





11236,00 EUR



53,00 EUR





9540,00 EUR



53,00 EUR





5300,00 EUR



53,00 EUR





5300,00 EUR



53,00 EUR





5300,00 EUR



53,00 EUR





5300,00 EUR



53,00 EUR





5300,00 EUR



53,00 EUR





5300,00 EUR



53,00 EUR





5300,00 EUR



53,00 EUR





4611,00 EUR



53,00 EUR





1590,00 EUR



53,00 EUR





3710,00 EUR



53,00 EUR





901,00 EUR



53,05 EUR





1273,20 EUR



53,05 EUR





4456,20 EUR



53,05 EUR





1856,75 EUR



53,00 EUR





7155,00 EUR



53,40 EUR





5179,80 EUR



53,40 EUR





6408,00 EUR



53,35 EUR





5335,00 EUR



53,35 EUR





4801,50 EUR



53,35 EUR





5868,50 EUR



53,35 EUR





15844,95 EUR



53,20 EUR





17875,20 EUR



53,05 EUR





3501,30 EUR



53,05 EUR





3448,25 EUR



53,05 EUR





4827,55 EUR



53,05 EUR





21379,15 EUR



53,00 EUR





415414,00 EUR



53,00 EUR





22525,00 EUR



53,00 EUR





5300,00 EUR



53,00 EUR





17225,00 EUR



53,00 EUR





8268,00 EUR



53,00 EUR





14257,00 EUR



53,00 EUR





6413,00 EUR



53,10 EUR





4938,30 EUR



53,05 EUR





5092,80 EUR



53,00 EUR





5141,00 EUR



53,10 EUR





5203,80 EUR



53,05 EUR





12838,10 EUR



53,00 EUR





28885,00 EUR



53,05 EUR





2228,10 EUR



53,05 EUR





2599,45 EUR



53,05 EUR





2758,60 EUR



53,05 EUR





1856,75 EUR



53,05 EUR





3872,65 EUR



53,00 EUR





6519,00 EUR



53,00 EUR





6413,00 EUR



53,05 EUR





318,30 EUR



53,00 EUR





5194,00 EUR



53,00 EUR





1749,00 EUR



53,00 EUR





424,00 EUR



53,00 EUR





9010,00 EUR



53,00 EUR





1007,00 EUR



53,00 EUR





3445,00 EUR



53,00 EUR





2703,00 EUR



53,00 EUR





7208,00 EUR



53,05 EUR





5305,00 EUR



53,05 EUR





5145,85 EUR



53,00 EUR





5194,00 EUR



53,00 EUR





2067,00 EUR



53,00 EUR





6784,00 EUR



53,00 EUR





6254,00 EUR



53,00 EUR





13038,00 EUR



53,00 EUR





13462,00 EUR



53,00 EUR





11925,00 EUR



53,00 EUR





318,00 EUR



53,05 EUR





5835,50 EUR



53,00 EUR





18179,00 EUR



53,00 EUR





4664,00 EUR



53,00 EUR





2385,00 EUR



53,00 EUR





4187,00 EUR



53,00 EUR





689,00 EUR



53,00 EUR





11713,00 EUR



53,00 EUR





11130,00 EUR



53,00 EUR





4187,00 EUR



53,00 EUR





7579,00 EUR



53,00 EUR





3551,00 EUR



53,00 EUR





21942,00 EUR



53,00 EUR





14151,00 EUR



53,00 EUR





3551,00 EUR



53,00 EUR





1696,00 EUR



53,15 EUR





4783,50 EUR



53,15 EUR





3826,80 EUR



53,15 EUR





4198,85 EUR



53,15 EUR





3401,60 EUR



53,15 EUR





20887,95 EUR



53,15 EUR





1647,65 EUR



53,10 EUR





53100,00 EUR



53,05 EUR





4880,60 EUR



53,00 EUR





1484,00 EUR



53,00 EUR





11448,00 EUR



53,00 EUR





12402,00 EUR



53,00 EUR





1325,00 EUR



53,00 EUR





5300,00 EUR



53,00 EUR





1802,00 EUR



53,00 EUR





1802,00 EUR



53,00 EUR





6625,00 EUR



53,00 EUR





5300,00 EUR



53,00 EUR





5300,00 EUR



53,00 EUR





8586,00 EUR



53,00 EUR





7950,00 EUR



53,00 EUR





795,00 EUR



53,00 EUR





795,00 EUR



53,00 EUR





4611,00 EUR



53,00 EUR





265,00 EUR



53,00 EUR





15582,00 EUR



53,00 EUR





9010,00 EUR



53,00 EUR





5406,00 EUR



53,00 EUR





5300,00 EUR



53,30 EUR





2611,70 EUR



53,15 EUR





4996,10 EUR



53,20 EUR





7448,00 EUR



53,15 EUR





5049,25 EUR



53,15 EUR





2019,70 EUR



53,23 EUR





7078,93 EUR



53,25 EUR





9691,50 EUR



53,25 EUR





2982,00 EUR



53,15 EUR





7068,95 EUR



53,25 EUR





6656,25 EUR



53,25 EUR





6443,25 EUR



53,60 EUR





6592,80 EUR



53,65 EUR





6598,95 EUR



53,75 EUR





6450,00 EUR



53,65 EUR





6545,30 EUR



53,65 EUR





6706,25 EUR



53,70 EUR





5208,90 EUR



53,90 EUR





3611,30 EUR



53,75 EUR





2418,75 EUR



53,80 EUR





3335,60 EUR



53,90 EUR





2910,60 EUR



53,90 EUR





5066,60 EUR



54,00 EUR





4320,00 EUR



54,00 EUR





216,00 EUR



54,00 EUR





6750,00 EUR



54,20 EUR





54,20 EUR



54,20 EUR





54,20 EUR



54,20 EUR





108,40 EUR



54,20 EUR





6720,80 EUR



54,20 EUR





6070,40 EUR



54,20 EUR





2926,80 EUR



54,25 EUR





6727,00 EUR



54,35 EUR





4184,95 EUR



54,35 EUR





1413,10 EUR



54,35 EUR





489,15 EUR



54,35 EUR





1087,00 EUR



54,35 EUR





1630,50 EUR



54,35 EUR





4293,65 EUR



54,20 EUR





108,40 EUR



54,20 EUR





162,60 EUR



54,20 EUR





162,60 EUR



54,20 EUR





1626,00 EUR



54,20 EUR





4878,00 EUR



54,00 EUR





7020,00 EUR



54,15 EUR





6606,30 EUR



54,00 EUR





6048,00 EUR



54,15 EUR





7147,80 EUR



54,08 EUR





7137,90 EUR



54,30 EUR





4452,60 EUR



54,30 EUR





2117,70 EUR



54,35 EUR





6848,10 EUR



54,38 EUR





9515,63 EUR



54,50 EUR





4469,00 EUR



54,50 EUR





2016,50 EUR



54,60 EUR





2293,20 EUR



54,60 EUR





4477,20 EUR



54,55 EUR





2291,10 EUR



54,45 EUR





4573,80 EUR



54,45 EUR





435,60 EUR



54,55 EUR





3873,05 EUR



54,55 EUR





981,90 EUR



54,50 EUR





3379,00 EUR



54,55 EUR





3000,25 EUR



54,55 EUR





3654,85 EUR



55,00 EUR





1650,00 EUR



55,10 EUR





2699,90 EUR



55,25 EUR





5193,50 EUR



55,30 EUR





4313,40 EUR



55,30 EUR





1106,00 EUR



55,50 EUR





3219,00 EUR



55,50 EUR





3108,00 EUR



55,40 EUR





4044,20 EUR



55,35 EUR





2767,50 EUR



55,50 EUR





5716,50 EUR



55,55 EUR





999,90 EUR



55,50 EUR





11100,00 EUR



55,60 EUR





4336,80 EUR



55,55 EUR





2610,85 EUR



55,40 EUR





14404,00 EUR



55,35 EUR





7582,95 EUR



55,35 EUR





59224,50 EUR



55,35 EUR





10018,35 EUR



55,35 EUR





7638,30 EUR



55,35 EUR





6697,35 EUR



55,00 EUR





110605,00 EUR



55,05 EUR





6716,10 EUR



55,00 EUR





11000,00 EUR



55,08 EUR





9968,58 EUR



55,05 EUR





6661,05 EUR



55,05 EUR





51581,85 EUR



55,00 EUR





269335,00 EUR



55,00 EUR





4730,00 EUR



55,05 EUR





55,05 EUR



55,05 EUR





110,10 EUR



55,05 EUR





110,10 EUR



55,05 EUR





110,10 EUR



55,05 EUR





110,10 EUR



55,05 EUR





275,25 EUR



55,05 EUR





275,25 EUR



55,00 EUR





6710,00 EUR



55,00 EUR





55,00 EUR



55,00 EUR





55,00 EUR



55,00 EUR





1870,00 EUR



55,10 EUR





165,30 EUR



55,10 EUR





220,40 EUR



55,10 EUR





165,30 EUR



55,10 EUR





110,20 EUR



55,20 EUR





3367,20 EUR



55,15 EUR





55,15 EUR



55,25 EUR





442,00 EUR



55,30 EUR





6304,20 EUR



55,28 EUR





11055,00 EUR



55,25 EUR





2265,25 EUR



55,05 EUR





55,05 EUR



55,40 EUR





6592,60 EUR



55,40 EUR





664,80 EUR



55,45 EUR





7818,45 EUR



55,50 EUR





4329,00 EUR



55,50 EUR





10378,50 EUR



55,45 EUR





5545,00 EUR



55,45 EUR





7430,30 EUR



55,40 EUR





775,60 EUR



55,40 EUR





35289,80 EUR



55,50 EUR





7603,50 EUR



55,45 EUR





7652,10 EUR



55,45 EUR





11090,00 EUR



55,95 EUR





9119,85 EUR



55,95 EUR





5595,00 EUR



55,85 EUR





11058,30 EUR



55,80 EUR





30913,20 EUR



55,70 EUR





202636,60 EUR



55,70 EUR





38544,40 EUR



56,50 EUR





10113,50 EUR



56,50 EUR





10113,50 EUR



56,50 EUR





10113,50 EUR



56,50 EUR





10113,50 EUR



56,65 EUR





9573,85 EUR



56,55 EUR





9556,95 EUR







d) Aggregierte Informationen

Preis

Aggregiertes Volumen

54,0501 EUR





2747255,7900 EUR







e) Datum des Geschäfts

2018-05-25; UTC+2





f) Ort des Geschäfts

Außerhalb eines Handelsplatzes



