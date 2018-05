Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen





30.05.2018 / 17:30







Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.









































1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen







a) Name

Titel:



Vorname:

Pierre-Pascal

Nachname(n):

Urbon



2. Grund der Meldung







a) Position / Status

Position:

Vorstand







b) Erstmeldung



3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht







a) Name

SMA Solar Technology AG





b) LEI

529900Q6JQHI8X451Q21



4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften







a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art:

Aktie

ISIN:

DE000A0DJ6J9





b) Art des Geschäfts

Verkauf





c) Preis(e) und Volumen

Preis(e)

Volumen

52,30 EUR





6119,10 EUR



52,30 EUR





2771,90 EUR



52,20 EUR





10648,80 EUR



52,15 EUR





57052,10 EUR



52,10 EUR





5210,00 EUR



52,05 EUR





4684,50 EUR



52,05 EUR





3123,00 EUR



52,00 EUR





7800,00 EUR



52,00 EUR





4680,00 EUR



52,00 EUR





1092,00 EUR



52,05 EUR





8900,55 EUR



52,00 EUR





34424,00 EUR



52,35 EUR





5863,20 EUR



52,20 EUR





2923,20 EUR



52,35 EUR





6543,75 EUR



52,75 EUR





4009,00 EUR



52,75 EUR





67361,75 EUR



53,00 EUR





2120,00 EUR



53,05 EUR





1591,50 EUR



53,05 EUR





3713,50 EUR



53,05 EUR





3713,50 EUR



53,05 EUR





4137,90 EUR



53,05 EUR





15437,55 EUR



53,00 EUR





13144,00 EUR



53,00 EUR





20352,00 EUR



53,05 EUR





6419,05 EUR



52,90 EUR





7935,00 EUR



53,00 EUR





13727,00 EUR



53,10 EUR





6425,10 EUR



53,18 EUR





40413,00 EUR



53,18 EUR





40413,00 EUR



53,18 EUR





2020,65 EUR



53,18 EUR





4147,65 EUR



53,00 EUR





4293,00 EUR



53,00 EUR





2968,00 EUR



52,70 EUR





4374,10 EUR



52,70 EUR





2002,60 EUR



53,10 EUR





13275,00 EUR



53,05 EUR





4084,85 EUR



53,05 EUR





53050,00 EUR



53,00 EUR





9169,00 EUR



53,10 EUR





6531,30 EUR



53,10 EUR





6212,70 EUR



53,10 EUR





4088,70 EUR



53,10 EUR





955,80 EUR



53,18 EUR





7816,73 EUR



53,10 EUR





9080,10 EUR



53,10 EUR





1168,20 EUR



53,10 EUR





1168,20 EUR



53,10 EUR





3079,80 EUR



53,10 EUR





4248,00 EUR



53,10 EUR





371,70 EUR



53,10 EUR





5310,00 EUR



53,10 EUR





2973,60 EUR



53,10 EUR





25753,50 EUR



53,20 EUR





1489,60 EUR



53,30 EUR





2558,40 EUR



53,28 EUR





7405,23 EUR



53,20 EUR





3830,40 EUR



53,30 EUR





2984,80 EUR



53,15 EUR





2710,65 EUR



53,15 EUR





3986,25 EUR



53,00 EUR





282490,00 EUR



53,00 EUR





76320,00 EUR



53,00 EUR





80931,00 EUR



53,00 EUR





80878,00 EUR



52,85 EUR





6659,10 EUR



52,80 EUR





6494,40 EUR



52,80 EUR





6758,40 EUR



52,90 EUR





3174,00 EUR



52,85 EUR





3488,10 EUR



53,15 EUR





4198,85 EUR



53,15 EUR





2232,30 EUR



53,18 EUR





9411,98 EUR



53,20 EUR





4415,60 EUR



53,20 EUR





2872,80 EUR



53,20 EUR





2234,40 EUR



53,15 EUR





4305,15 EUR



53,10 EUR





16195,50 EUR



53,10 EUR





3504,60 EUR



53,10 EUR





2336,40 EUR



53,10 EUR





3132,90 EUR



53,10 EUR





1805,40 EUR



53,10 EUR





1380,60 EUR







d) Aggregierte Informationen

Preis

Aggregiertes Volumen

52,8976 EUR





1221076,9400 EUR







e) Datum des Geschäfts

2018-05-28; UTC+2





f) Ort des Geschäfts

Außerhalb eines Handelsplatzes



a) Namea) Position / Statusb) Erstmeldunga) Nameb) LEIa) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennungb) Art des Geschäftsc) Preis(e) und Volumend) Aggregierte Informationene) Datum des Geschäftsf) Ort des Geschäfts

























30.05.2018 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de