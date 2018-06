DGAP-Ad-hoc: Aumann AG / Schlagwort(e): Personalie





Beelen, 06. Juni 2018



Ludger Martinschledde, Co-CEO der Aumann AG ("Aumann", ISIN: DE000A2DAM03), hat den Aufsichtsrat des Unternehmens aus persönlichen Gründen um die Aufhebung seines Vorstandsvertrages gebeten. Die hierzu notwendigen Schritte wird der Aufsichtsrat kurzfristig einleiten. Die Aufsichtsratsmitglieder sowie die Vorstände Rolf Beckhoff (bisher Co-CEO) und Sebastian Roll (CFO) bedauern diese Entscheidung sehr und danken Ludger Martinschledde für seine großen Verdienste um das Unternehmen. Rolf Beckhoff ist mit sofortiger Wirkung alleiniger CEO der Aumann AG. Er übernimmt zugleich dauerhaft das Vorstandsressort F&E und verantwortet weiterhin die Strategie des Unternehmens. Rolf Beckhoff, der in seiner über 14-jährigen Unternehmenszugehörigkeit auch den erfolgreichen Börsengang der Aumann AG im Jahr 2017 im Vorstand mitgestaltete, wird mit Aumanns erfahrenem Team von Ingenieuren und Entwicklern die technologische Führungsposition des Unternehmens weiter ausbauen.







Über die Aumann AG



Aumann ist ein weltweit führender Hersteller von innovativen Spezialmaschinen und automatisierten Fertigungslinien mit Fokus auf Elektromobilität. Das Unternehmen verbindet einzigartige Wickeltechnologie zur hocheffizienten Herstellung von Elektromotoren mit jahrzehntelanger Automatisierungserfahrung, insbesondere in der Automobilindustrie. Weltweit setzen führende Unternehmen auf Lösungen von Aumann zur Serienproduktion rein elektrischer und hybrider Fahrzeugantriebe, sowie auf Lösungen zur Fertigungsautomatisierung.



Weitere Informationen finden sich im Internet unter www.aumann-ag.com.







