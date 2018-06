DGAP-News: Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG / Key word(s): Miscellaneous





Notification of Stabilisation Measures in accordance with Article 5 (4) (b) and (5) of Reg. (EU) No 596/2014 on market abuse; Article 6 (2) of the Com. Delegated Reg. (EU) 2016/1052 on regulatory technical standards applicable to stabilisation measures





06.06.2018 / 17:24







The issuer is solely responsible for the content of this announcement.





Notification of Stabilisation Measures in accordance with Article 5 (4) (b) and (5) of Regulation (EU) No 596/2014 of the European Parliament and of the Council on market abuse ("Market Abuse Regulation") of 16 April 2014 and in accordance withArticle 6 (2) of the Commission Delegated Regulation (EU) 2016/1052 of 8 March 2016 on regulatory technical standards for the conditions applicable to stabilisation measures







Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Kommanditgesellschaft) (limited partnership), registered with the Commercial Register (Handelsregister) of the Local Court (Amtsgericht) of Hamburg under HRA 42659, its registered office in Hamburg and business address at Neuer Jungfernstieg 20, 20354 Hamburg, in its capacity as Stabilisation Manager in connection with the initial admission to trading of newly issued ordinary bearer shares with a nominal value of EUR 1.00 per share of NFON AG (WKN A0N4N5; ISIN DE000A0N4N52; Börsenkürzel NFN) on the regulated market (Prime Standard) of the Frankfurt Stock Exchange, has carried out during the time period from 30. May 2018 until and including 01. June 2018 stabilisation measures as further specified below:









Trade date (DD.MM.YYYY)

Trade time (ISO 8601) CET/CEST (hh:mm:ss,f)

Purchase (P) / Sale (S)

Nominalvalue (pieces)

Execution price (0.00000)

Currency code (ISO 4217)

MIC-Code (ISO 10386) of the stock exchange (in the domestic and other EU member states)

30.05.2018

09:24:03

P

1,000

12.00

EUR

Xetra

30.05.2018

09:25:13

P

9,000

12.00

EUR

Xetra

30.05.2018

09:25:13

P

100

12.00

EUR

Xetra

30.05.2018

09:25:46

P

9,900

12.00

EUR

Xetra

30.05.2018

09:25:46

P

1,000

12.00

EUR

Xetra

30.05.2018

09:25:46

P

1,100

12.00

EUR

Xetra

30.05.2018

09:38:00

P

7,800

12.00

EUR

Xetra

30.05.2018

09:38:00

P

100

12.00

EUR

Xetra

30.05.2018

09:38:26

P

500

12.00

EUR

Xetra

30.05.2018

09:38:52

P

6,300

12.00

EUR

Xetra

30.05.2018

09:40:13

P

3,200

12.00

EUR

Xetra

30.05.2018

09:40:13

P

1,700

12.00

EUR

Xetra

30.05.2018

09:40:13

P

8,300

12.00

EUR

Xetra

30.05.2018

09:40:13

P

6,800

12.00

EUR

Xetra

30.05.2018

09:57:26

P

3,200

12.00

EUR

Xetra

30.05.2018

09:57:26

P

1,700

12.00

EUR

Xetra

30.05.2018

09:57:26

P

4,905

12.00

EUR

Xetra

30.05.2018

10:48:33

P

3,395

12.00

EUR

Xetra

30.05.2018

10:48:33

P

1,000

12.00

EUR

Xetra

30.05.2018

10:48:33

P

5,605

12.00

EUR

Xetra

30.05.2018

11:00:03

P

3,395

12.00

EUR

Xetra

30.05.2018

11:00:03

P

605

12.00

EUR

Xetra

30.05.2018

11:00:03

P

10,000

12.00

EUR

Xetra

30.05.2018

11:00:03

P

200

12.00

EUR

Xetra

30.05.2018

11:25:40

P

10,000

12.00

EUR

Xetra

30.05.2018

11:32:53

P

22

12.00

EUR

Xetra

30.05.2018

11:36:42

P

9,978

12.00

EUR

Xetra

30.05.2018

11:36:42

P

22

12.00

EUR

Xetra

30.05.2018

11:37:04

P

9,750

12.00

EUR

Xetra

30.05.2018

11:37:04

P

228

12.00

EUR

Xetra

30.05.2018

11:37:19

P

580

12.00

EUR

Xetra

30.05.2018

11:52:19

P

9,420

12.00

EUR

Xetra

30.05.2018

11:52:31

P

10,000

12.00

EUR

Xetra

30.05.2018

11:52:31

P

598

11.998

EUR

Xetra

30.05.2018

11:52:31

P

4,982

12.00

EUR

Xetra

30.05.2018

13:27:17

P

10,000

12.00

EUR

Xetra

30.05.2018

13:27:19

P

1,049

12.00

EUR

Xetra

30.05.2018

13:27:20

P

740

12.00

EUR

Xetra

30.05.2018

13:27:54

P

8,211

12.00

EUR

Xetra

30.05.2018

13:27:54

P

1,000

12.00

EUR

Xetra

30.05.2018

13:27:54

P

789

12.00

EUR

Xetra

30.05.2018

13:27:55

P

1,059

12.00

EUR

Xetra

30.05.2018

13:27:56

P

706

12.00

EUR

Xetra

30.05.2018

13:29:09

P

6,446

12.00

EUR

Xetra

30.05.2018

13:29:09

P

1,000

12.00

EUR

Xetra

30.05.2018

13:29:09

P

2,554

12.00

EUR

Xetra

30.05.2018

13:29:11

P

1,059

12.00

EUR

Xetra

30.05.2018

15:46:47

P

4,837

12.00

EUR

Xetra

30.05.2018

15:46:47

P

550

12.00

EUR

Xetra

30.05.2018

15:46:47

P

1,000

12.00

EUR

Xetra

30.05.2018

15:46:47

P

4,100

12.00

EUR

Xetra

30.05.2018

15:46:47

P

1,551

12.00

EUR

Xetra

30.05.2018

16:16:33

P

3,349

12.00

EUR

Xetra

30.05.2018

16:16:33

P

1,181

12.00

EUR

Xetra

30.05.2018

16:16:33

P

1,000

12.00

EUR

Xetra

30.05.2018

16:16:33

P

4,651

12.00

EUR

Xetra

30.05.2018

16:16:34

P

1,571

12.00

EUR

Xetra

30.05.2018

16:36:09

P

1,157

12.00

EUR

Xetra

30.05.2018

16:44:07

P

1,621

12.00

EUR

Xetra

30.05.2018

16:44:07

P

3,279

12.00

EUR

Xetra

30.05.2018

16:44:07

P

5,100

12.00

EUR

Xetra

30.05.2018

16:44:09

P

1,216

12.00

EUR

Xetra

30.05.2018

16:46:27

P

200

12.00

EUR

Xetra















Sum day

30.05.2018

P

217,361

11.9999

EUR

Xetra







[aggregated volume]

[weighted average price]

































31.05.2018

09:35:29

P

9,800

12.00

EUR

Xetra

31.05.2018

09:35:29

P

200

12.00

EUR

Xetra

31.05.2018

09:35:33

P

3,437

12.00

EUR

Xetra

31.05.2018

09:36:06

P

250

12.00

EUR

Xetra

31.05.2018

09:36:21

P

6,313

12.00

EUR

Xetra

31.05.2018

09:36:21

P

2,000

12.00

EUR

Xetra

31.05.2018

09:36:21

P

1,687

12.00

EUR

Xetra

31.05.2018

09:36:29

P

1,986

12.00

EUR

Xetra

31.05.2018

09:56:02

P

4,327

12.00

EUR

Xetra

31.05.2018

09:56:02

P

573

12.00

EUR

Xetra

31.05.2018

09:56:02

P

5,100

12.00

EUR

Xetra

31.05.2018

09:56:09

P

1,986

12.00

EUR

Xetra

31.05.2018

09:56:10

P

863

12.00

EUR

Xetra

31.05.2018

10:33:39

P

1,478

12.00

EUR

Xetra

31.05.2018

10:33:39

P

6,022

12.00

EUR

Xetra

31.05.2018

10:33:47

P

993

12.00

EUR

Xetra

31.05.2018

10:33:48

P

583

12.00

EUR

Xetra

31.05.2018

10:35:12

P

2,402

12.00

EUR

Xetra

31.05.2018

10:35:12

P

10,000

12.00

EUR

Xetra

31.05.2018

10:35:19

P

993

12.00

EUR

Xetra

31.05.2018

10:35:20

P

993

12.00

EUR

Xetra

31.05.2018

10:35:21

P

993

12.00

EUR

Xetra

31.05.2018

10:38:32

P

7,021

12.00

EUR

Xetra

31.05.2018

10:38:32

P

1,000

12.00

EUR

Xetra

31.05.2018

10:38:32

P

1,979

12.00

EUR

Xetra

31.05.2018

10:38:38

P

1,986

12.00

EUR

Xetra

31.05.2018

10:38:38

P

1,174

12.00

EUR

Xetra

31.05.2018

10:43:09

P

3,861

12.00

EUR

Xetra

31.05.2018

10:43:09

P

1,039

12.00

EUR

Xetra

31.05.2018

10:43:09

P

5,100

12.00

EUR

Xetra

31.05.2018

10:43:19

P

1,986

12.00

EUR

Xetra

31.05.2018

11:05:54

P

1,875

12.00

EUR

Xetra

31.05.2018

11:06:37

P

2,449

12.00

EUR

Xetra

31.05.2018

11:20:59

P

4,690

12.00

EUR

Xetra

31.05.2018

11:20:59

P

98

12.00

EUR

Xetra

31.05.2018

11:20:59

P

2,763

12.00

EUR

Xetra

31.05.2018

11:20:59

P

2,137

12.00

EUR

Xetra

31.05.2018

11:20:59

P

200

12.00

EUR

Xetra

31.05.2018

11:21:04

P

7,663

12.00

EUR

Xetra

31.05.2018

11:21:04

P

2,000

12.00

EUR

Xetra

31.05.2018

11:21:04

P

337

12.00

EUR

Xetra

31.05.2018

11:30:19

P

7,663

12.00

EUR

Xetra

31.05.2018

11:30:19

P

5,000

12.00

EUR

Xetra

31.05.2018

11:30:19

P

2,337

12.00

EUR

Xetra

31.05.2018

12:27:22

P

2,663

12.00

EUR

Xetra

31.05.2018

12:27:22

P

2,237

12.00

EUR

Xetra

31.05.2018

12:27:22

P

5,100

12.00

EUR

Xetra

31.05.2018

12:27:54

P

2,663

12.00

EUR

Xetra

31.05.2018

12:27:54

P

2,237

12.00

EUR

Xetra

31.05.2018

12:27:54

P

7,763

12.00

EUR

Xetra

31.05.2018

12:27:54

P

1,000

12.00

EUR

Xetra

31.05.2018

12:27:54

P

1,337

12.00

EUR

Xetra

31.05.2018

12:32:13

P

4,900

12.00

EUR

Xetra

31.05.2018

12:32:14

P

2,763

12.00

EUR

Xetra

31.05.2018

12:32:14

P

2,087

12.00

EUR

Xetra

31.05.2018

12:32:14

P

4,900

12.00

EUR

Xetra

31.05.2018

12:32:14

P

1,979

12.00

EUR

Xetra

31.05.2018

12:33:14

P

1,034

12.00

EUR

Xetra

31.05.2018

12:33:14

P

3,667

12.00

EUR

Xetra

31.05.2018

12:33:14

P

132

12.00

EUR

Xetra

31.05.2018

12:34:14

P

2,754

12.00

EUR

Xetra

31.05.2018

12:34:14

P

90

12.00

EUR

Xetra

31.05.2018

12:35:14

P

2,093

12.00

EUR

Xetra

31.05.2018

12:35:14

P

124

12.00

EUR

Xetra

31.05.2018

12:36:13

P

1,140

12.00

EUR

Xetra

31.05.2018

12:36:14

P

588

12.00

EUR

Xetra

31.05.2018

12:36:14

P

595

12.00

EUR

Xetra

31.05.2018

12:37:13

P

1,191

12.00

EUR

Xetra

31.05.2018

12:37:14

P

594

12.00

EUR

Xetra

31.05.2018

12:37:14

P

172

12.00

EUR

Xetra

31.05.2018

12:37:54

P

500

12.00

EUR

Xetra

31.05.2018

12:37:54

P

922

12.00

EUR

Xetra

31.05.2018

12:37:54

P

487

12.00

EUR

Xetra

31.05.2018

12:37:54

P

96

12.00

EUR

Xetra

31.05.2018

12:38:44

P

4,855

12.00

EUR

Xetra

31.05.2018

12:38:44

P

646

12.00

EUR

Xetra

31.05.2018

12:38:44

P

459

12.00

EUR

Xetra

31.05.2018

12:38:44

P

90

12.00

EUR

Xetra

31.05.2018

12:39:09

P

1,751

12.00

EUR

Xetra

31.05.2018

12:39:09

P

137

12.00

EUR

Xetra

31.05.2018

12:40:13

P

1,068

12.00

EUR

Xetra

31.05.2018

12:40:14

P

626

12.00

EUR

Xetra

31.05.2018

12:40:14

P

153

12.00

EUR

Xetra

31.05.2018

12:41:13

P

577

12.00

EUR

Xetra

31.05.2018

12:41:14

P

471

12.00

EUR

Xetra

31.05.2018

12:42:13

P

660

12.00

EUR

Xetra

31.05.2018

12:42:14

P

85

12.00

EUR

Xetra

31.05.2018

12:43:14

P

896

12.00

EUR

Xetra

31.05.2018

12:43:14

P

79

12.00

EUR

Xetra

31.05.2018

12:44:14

P

918

12.00

EUR

Xetra

31.05.2018

12:44:14

P

79

12.00

EUR

Xetra

31.05.2018

12:45:14

P

698

12.00

EUR

Xetra

31.05.2018

12:46:38

P

607

12.00

EUR

Xetra

31.05.2018

12:46:38

P

1,393

12.00

EUR

Xetra

31.05.2018

12:46:38

P

10,000

12.00

EUR

Xetra

31.05.2018

12:46:38

P

5,000

12.00

EUR

Xetra

31.05.2018

12:46:38

P

5,000

12.00

EUR

Xetra

31.05.2018

13:05:47

P

5,000

12.00

EUR

Xetra















Sum day

31.05.2018

P

226,393

12.0000

EUR

Xetra







[aggregated volume]

[weighted average price]

































01.06.2018

14:23:44

P

10,000

12.00

EUR

Xetra

01.06.2018

14:25:09

P

10,000

12.00

EUR

Xetra

01.06.2018

14:26:18

P

10,000

12.00

EUR

Xetra

01.06.2018

14:27:16

P

10,000

12.00

EUR

Xetra

01.06.2018

14:27:52

P

3,462

12.00

EUR

Xetra

01.06.2018

16:16:30

P

6,538

12.00

EUR

Xetra

01.06.2018

16:16:30

P

3,062

12.00

EUR

Xetra

01.06.2018

16:17:04

P

6,938

12.00

EUR

Xetra

01.06.2018

16:17:04

P

4,062

12.00

EUR

Xetra

01.06.2018

17:21:12

P

5,938

12.00

EUR

Xetra

01.06.2018

17:21:33

P

9,062

12.00

EUR

Xetra

01.06.2018

17:36:28

P

10,000

12.00

EUR

Xetra

01.06.2018

17:36:28

P

22,822

12.00

EUR

Xetra















Sum day

01.06.2018

P

111,884

12.0000

EUR

Xetra







[aggregated volume]

[weighted average price]

































Total overall

30.05.2018 -



01.06.2018

P

555,638

12.0000

EUR

Xetra







[aggregated volume]

[weighted average price]































