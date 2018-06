DGAP-Ad-hoc: Gerry Weber International AG / Schlagwort(e): Prognose





GERRY WEBER beschließt Umsetzung des neuen Performanceprogrammes und aktualisiert aufgrund der hieraus resultierenden Umsatz- und Ergebniseffekte die Prognose für 2017/18



(Halle/Westfalen, 13. Juni 2018) Der Aufsichtsrat der GERRY WEBER International AG hat heute das vom Vorstand erarbeitete Maßnahmenprogramm zur nachhaltigen Steigerung der Profitabilität gebilligt. Die Erarbeitung dieses umfassenden Performanceprogrammes hatte die GERRY WEBER International AG bereits am 21. Februar 2018 bekannt gegeben. Die mit diesem Programm verbundenen und nun beschlossenen Maßnahmen, die auf eine Änderung des Geschäftsmodells, insbesondere eine bedarfsgerechtere Wareneinsteuerung, die Verschlankung von Strukturen und die Fokussierung auf Kernkompetenzen, ausgerichtet sind, führen im laufenden Geschäftsjahr 2017/18 zu über den ursprünglichen Erwartungen liegenden Sonderbelastungen von rund EUR 15 Mio. sowie zu Umsatzverschiebungen in das folgende Geschäftsjahr. Hinzu kommt, dass die Umsätze im GERRY WEBER Retail Segment im laufenden Geschäftsjahr leicht hinter den Erwartungen liegen.



Vor diesem Hintergrund passt der Vorstand der GERRY WEBER International AG die Prognose für das Geschäftsjahr 2017/18 an. Das Unternehmen geht für das laufende Geschäftsjahr nunmehr von einem Umsatz von EUR 830 bis 840 Mio. (bisher: EUR 870 bis 890 Mio.) und einem Konzernergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) von EUR -10 bis 0 Mio. (bisher: EUR 10 bis 20 Mio.) aus.



Auf Basis des Performanceprogramms strebt das Unternehmen an, die Umsatzerlöse in den nächsten drei bis fünf Jahren deutlich und stärker als der Markt zu steigern und insgesamt die Kosten im mittleren, zweistelligen Millionenbereich zu senken. Dadurch soll innerhalb der nächsten drei bis fünf Jahre für das operative Ergebnis (EBIT) ein zusätzliches Potenzial in Höhe von bis zu jährlich EUR 35 - 40 Mio. ermöglicht werden.



Weitere Details zum Performance Programm und der Prognose für das Geschäftsjahr wird der Vorstand im Rahmen der Berichtserstattung zum ersten Halbjahr 2017/18 geben.



