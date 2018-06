DGAP-News: Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG / Schlagwort(e): Sonstiges





Bekanntmachung über Stabilisierungsmaßnahmen gemäß Art. 5 Abs. 4 b), Abs. 5 und Abs. 6 der Verordnung 596/2014/EU (Marktmissbrauchsverordnung) und gemäß Art. 6 Abs. 2 und Abs. 3 der DelVo (EU) 2016/1052 der Kommission vom 8. März 2016





13.06.2018 / 19:43







Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Bekanntmachung über Stabilisierungsmaßnahmen gemäß Artikel 5 Absatz 4 b), Absatz 5 und Absatz 6 der Verordnung 596/2014/EU des Europäischen Parlaments und des Rates zur Marktmissbrauchsverordnung und gemäß Artikel 6 Absatz 2 und Absatz 3 der DelVo (EU) 2016/1052 der Kommission vom 8. März 2016



im Rahmen des öffentlichen Angebots von Aktien der



NFON AG, München, Deutschland



International Securities Identification Number (ISIN): DE000A0N4N52



Börsenkürzel: NFN



Bekanntmachung über die Durchführung von Stabilisierungsmaßnahmen gemäß Artikel 6 Absatz 2 DelVo 2016/1052



Die Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Hamburg unter der Nummer HRA 42659 mit Sitz in Hamburg und der Geschäftsanschrift Neuer Jungfernstieg 20, 20354 Hamburg, hat als Stabilisierungsmanager im Rahmen der erstmaligen Zulassung der auf den Inhaber lautenden Stammaktien ohne Nennbetrag (Stückaktien) der NFON AG (WKN A0N4N5; ISIN DE000A0N4N52; Börsenkürzel NFN) zum Handel im Regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse am 04. Juni 2018 die nachstehend einzeln aufgeführten Stabilisierungsmaßnahmen durchgeführt:





Handelsdatum (TT.MM.YYYY)

Handelszzeit (ISO 8601) MEZ/MESZ (hh:mm:ss,f)

Kauf (K) / Verkauf (V)

Anzahl

Ausführungspreis (0,00000)

Währungskürzel (ISO 4217)

MIC-Code (ISO 10386) des Handelsplatzes (Inland u. EU-Ausland)



04.06.2018

09:02:17

K

10.000

12,00

EUR

XETA



04.06.2018

09:02:17

K

10.533

12,00

EUR

XETA



04.06.2018

10:42:16

K

100

12,00

EUR

XETA

















Gesamt-summe

04.06.2018





20.633

12,00

EUR

XETA









[Gesamtzahl]

[gewichteter Durchschnittskurs]















Bekanntmachung über den Abschluss von Stabilisierungsmaßnahmen gemäß Artikel 6 Absatz 3 DelVo 2016/1052



Im Zusammenhang mit dem öffentlichen Angebot von Aktien der NFON AG hat Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG die Funktion des Stabilisierungsmanagers wahrgenommen. Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG hat während des Stabilisierungszeitraums, der mit der Notierungsaufnahme der Aktien im regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse (Prime Standard) am 11. Mai 2018 begann und am 08.Juni 2018 beendet wurde, folgende Stabilisierungsmaßnahmen durchgeführt:



Beginn der Stabilisierungsmaßnahmen: 11. Mai 2018,



Ende der Stabilisierungsmaßnahmen: 08.Juni 2018,



Anzahl: 607.600 Aktien,



Datum





(TT.MM.JJJJ)

Tief

Hoch

23.05.2018

12,00

12,00

30.05.2018

11,998

12,00

31.05.2018

12,00

12,00

01.06.2018

12,00

12,00

04.06.2018

12,00

12,00







Handelsplatz: XETR (regulierter Markt Frankfurter Wertpapierbörse).



























13.06.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de