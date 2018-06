DGAP-Ad-hoc: Pyrolyx AG / Schlagwort(e): Personalie





Pyrolyx AG: Veränderungen im Vorstand

München, 14.06.2018

Niels Raeder, Vorstandsvorsitzender der Pyrolyx AG hat am heutigen Tage mit Zustimmung des Aufsichtsrats, mit sofortiger Wirkung, den Rücktritt von seinen Ämtern als Chief Executive Officer und Vorstandsvorsitzender der Pyrolyx AG erklärt. Der Aufsichtsrat hat nachfolgend beschlossen, dass Bernhard Meder mit sofortiger Wirkung zum neuen Vorsitzenden des Vorstands der Pyrolyx AG ernannt wird. Bernhard Meder war bereits in der Vergangenheit Mitglied im Aufsichtsrat der Pyrolyx AG und greift auf einen großen Erfahrungsschatz als Geschäftsführer und Vorstand von mittelständischen Unternehmen zurück.





Niels Raeder führte als Gründer und bisheriger Vorstandsvorsitzender die Pyrolyx AG seit 10 Jahren und wird dem Unternehmen in beratender Funktion weiterhin zur Verfügung stehen.

Kontakt:

Rolf-Hendrik Arens



VP Communications & IR



www.pyrolyx.com