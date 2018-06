DGAP-Ad-hoc: CECONOMY AG / Schlagwort(e): Fusionen & Übernahmen





CECONOMY AG: CECONOMY AG berichtet über den Stand der Gespräche über mögliche Transaktion bezüglich des Russlandgeschäfts der Media-Saturn-Gruppe





14.06.2018 / 18:12 CET/CEST





Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014





Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Die Media-Saturn-Holding GmbH (MSH), eine Mehrheitsbeteiligung der CECONOMY AG (CECONOMY), befindet sich in fortgeschrittenen Gesprächen mit einer Gesellschaft der SAFMAR-Gruppe (SAFMAR) über den Erwerb eines Anteils in Höhe von 15 % an der börsennotierten PAO M.video (M.video), dem führenden russischen Händler für Consumer Electronics, durch die MSH und eine vollständige Veräußerung ihres gesamten defizitären russischen MediaMarkt Geschäfts an SAFMAR. MSH würde einen Kaufpreis in Höhe von heute umgerechnet ca. EUR 258 Mio. zahlen. In Abhängigkeit von der zukünftigen Entwicklung bestimmter Finanzkennzahlen der M.video könnte sich der Barkaufpreis um bis zu heute umgerechnet ca. EUR 86 Mio. reduzieren. Der Kaufpreis unterläge weiteren üblichen Anpassungsmechanismen, die zu einer Erhöhung bzw. Reduzierung des Kaufpreises führen könnten. Die angedachte Transaktion würde die operativen Verluste des russischen Geschäfts der MSH vollständig eliminieren und stünde somit im Einklang mit der kommunizierten strategischen Agenda der CECONOMY. Gleichzeitig würde die angedachte Transaktion es der MSH erlauben, an der zukünftigen Wertentwicklung der M.video teilzuhaben.





Es wurde eine unverbindliche Einigung über wesentliche Eckpunkte einer möglichen Transaktion erzielt.





Aufgrund der Transaktion würde sich nach derzeitigem Stand auf Basis der zum 31. März 2018 vorliegenden Zahlen voraussichtlich eine einmalige negative Auswirkung auf das Nettoergebnis der CECONOMY für das laufende Geschäftsjahr 2017/18 in Höhe eines niedrigen dreistelligen Mio.-Euro-Betrages ergeben.





Es wurde bisher weder eine verbindliche Vereinbarung zwischen MSH und SAFMAR über die Transaktion geschlossen noch wurde seitens der MSH und der CECONOMY bereits eine Entscheidung getroffen, ob es tatsächlich zu der Transaktion kommen soll. CECONOMY wird den Kapitalmarkt und die Öffentlichkeit gemäß den rechtlichen Anforderungen über den Fortgang dieser Angelegenheit informieren.





Finanzkennzahlen:



Erläuterungen zu den herangezogenen Finanzkennzahlen sind in dem auf der Internetseite der Gesellschaft veröffentlichten Geschäftsbericht für das Geschäftsjahr 2016/2017 (vgl. S. 52) unter dem folgenden Link abrufbar:





https://www.ceconomy.de/media/ceconomy_geschaeftsbericht_2016_17.pdf







Mitteilende Person: Sebastian Kauffmann, Vice President Investor Relations, CECONOMY AG