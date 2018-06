DGAP-Ad-hoc: MAX Automation SE / Schlagwort(e): Gewinnwarnung





MAX Automation SE, Düsseldorf



MAX Automation SE passt Ergebniserwartungen für Gesamtjahr 2018 an



Düsseldorf, 28. Juni 2018 - Die MAX Automation SE, Spezialist für den Hightech-Maschinenbau, passt ihre Ergebniserwartungen für das Geschäftsjahr 2018 an. Grund sind Belastungen aus laufenden Projekten der IWM Automation Gruppe für mehrere Automotive-Kunden. Es wurde eine wirtschaftliche Neubewertung dieser Projekte durchgeführt, die jetzt weitere Anpassungen erfordert. Die geschäftsführenden Direktoren der MAX Automation SE haben unverzüglich eine Reihe von Strukturmaßnahmen eingeleitet, vor allem zur Verbesserung des Projektmanagements. Zudem werden Schlüsselpositionen bei IWM Automation neu besetzt. Diese Maßnahmen belasten das Ergebnis zusätzlich. Die operative Geschäftsentwicklung aller anderen Tochtergesellschaften der MAX-Gruppe liegt im bisherigen Jahresverlauf 2018 dagegen im Rahmen der Erwartungen.



Aufgrund der bei der IWM Automation entstandenen Ergebnisbelastungen gehen die geschäftsführenden Direktoren für das Jahr 2018 nunmehr von einem Konzernergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) und vor PPA-Abschreibungen zwischen 10 und 13 Mio. Euro aus (bisher: mindestens 26 Mio. Euro). Für den Konzernumsatz wird für das laufende Jahr unverändert ein Wert von mindestens 400 Mio. Euro angestrebt (Vorjahr: 376,2 Mio. Euro).



MAX Automation SE, Breite Straße 29-31, 40213 Düsseldorf,



Tel.: +49 (0) 211 90 99 1-0



