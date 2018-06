DGAP-News: Private Advisors VC / Schlagwort(e): Fonds





"Der Quantenrevolutions-Fonds" - der erste europäische Investitionsfonds für die Quantentechnologiebranche.





29.06.2018 / 09:00







Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





"Der Quantenrevolutions-Fonds" - der erste europäische Investitionsfonds für die Quantentechnologiebranche.







Private Advisors VC kündigt die Einrichtung des "Quantenrevolutions-Fonds" mit Sitz in Luxemburg für Investitionen in industrielle Anwendungen der zweiten Quantenmechanik-Revolution an. Es handelt sich hierbei um den ersten privaten spezialisierten, thematischen, europäischen VC-Fonds für neue Anwendungen im Bereich der Quantentechnologien.



"Der Quantenrevolutions-Fonds" investiert auf unterschiedlichen Ebenen der Quantentechnologie-Branche, von der Forschung bis zu Direktinvestitionen in neue Start-Ups. Das von der Europäischen Kommission entworfene Modell für die Quantentechnologie-Branche, welches Investitionen in Höhe von 2 Milliarden Euro für das nächste Jahrzehnt vorsieht, dient hier als Vorbild. Die Quantentechnologie führt die nächste Technologiewelle an. Tatsächlich gibt es jedoch bereits zahlreiche Bereiche, in denen Quantenphysik angewendet wird: Hierzu zählen die Quantenchemie, der Pharmasektor mit Durchbrüchen bei der Bekämpfung von Krankheiten wie z. B. Krebs, die Finanzanalytik mit Fortschritten im Bereich der quantitativen Analyse und dem Training von komplexen künstlichen neuronalen Netzwerken, die molekulare Simulation von neuen Materialien für die Raumfahrttechnologie, die Optimierung von Planungsproblemen im Bereich der modernen Logistik und der Überlastungssteuerung im Personen- und Güterverkehr, und letztendlich die zukunftsweisenden Rechentechnologien für disruptive kryptographische Lösungen sowie für eine wirkliche private Kommunikation.



"Unsere professionellen und institutionellen Kunden werden bei uns die besten spezialisierten strategischen Investitionen mit Schwerpunkt auf zukunftsgerichtete wissenschaftliche Technologien finden. Wir visieren Langzeiterfolge an, die unseren Investoren eine privilegierte Position im Kontext des geopolitischen und technologischen Wettkampfes verschaffen, den die wichtigsten Weltmächte derzeit leise austragen. Es besteht kein Zweifel daran, dass die angewandten Quantentechnologien die Welt, wie wir sie heute kennen, verändern werden. Diesem Wettlauf fernzubleiben, ist keine Option", sagt Jaume Torres, CEO des Finanzierungsunternehmens.



Der Quantenrevolutions-Fonds ist als RAIF SICAV gemäß luxemburgischen Rechts strukturiert und richtet sich ausschließlich an qualifizierte Anleger (Mindestanlage 125.000 Euro) und wird durch das Verwaltungsunternehmen (AIFM) Selectra Management verwaltet. Bei dem Projektträger handelt es sich um das in Barcelona ansässige Unternehmen Private Advisors VC. Als Anlageberater wird dessen Tochterunternehmen Quantum Ventures aus London tätig. Ein spezialisierter Investitionsausschuss, zusammengesetzt aus internationalen Experten unter der Leitung der Ökonomin Marta Areny und des Doktors der Physik Samuel Mugel, wurde eingesetzt. Der Fonds wird durch Geschäftspartner wie KPMG, Amicorp und ING Bank unterstützt und verfügt über einen europäischen Kommerzialisierungsausweis.



Das Team des Quantenrevolutions-Fonds verfügt über eine fundierte wissenschaftliche Expertise sowie über erwiesene Branchenkenntnisse und überzeugende Erfahrungen in Bezug auf Finanzierungsmechanismen für innovative Projekte. Es arbeitet mit einem breiten Netzwerk aus Beratern und Experten zusammen, zu denen José Ignacio Latorre, Doktor und Professor der Physik an der Universität Barcelona und der Universität Singapur, und Víctor Canivell, MBA und Doktor der Physik mit fundierter Management-Erfahrung in der internationalen High-Tech-Branche, zählen. Ziel ist es, grenzübergreifend 150 Millionen Euro für Investitionen in neue Anwendungen der Quantentechnologien aufzubringen. Pro Projekt sollen dabei zwischen 100.000 und 3.000.000 Euro investiert werden. Unser Netzwerk aus Experten soll hierbei, unabhängig vom jeweiligen Entwicklungsstadium, eng mit den geförderten Start-Ups zusammenarbeiten. Ohne jeden Zweifel - die Quantentechnologien sind die Zukunft.



Weitere Informationen auf der Webseite: www.thequantumrevolution.fund







Für weitere Informationen bezüglich dieser Pressemitteilung:



Mireia Comellas



Communications Head and Institutional Relations | m.c@thequantumrevolution.fund



























29.06.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de